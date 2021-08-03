20歲黃姓外拍小模，不滿遭褚姓男子調戲，今年5月29日晚間找李姓男友、柯男烙人，4名男子分持西瓜刀、電擊棒毆打褚男，並開走褚的賓士車，要求拿30萬贖車，並向黃女道歉，士林地檢署偵結，將黃女等5人依強制、恐嚇罪起訴。

黃女不滿拿回安全帽時，遭褚男言語調戲，先以臉書聯絡柯姓男子，成立「安全帽堂口」群組，拉近李姓、柯姓、簡姓和林姓等4名年輕人到場助陣，並攜帶凶器到場，教訓褚男。黃女等5人先用小貨車圍住褚的賓士車，將人拉出車外毆打。

褚男看到警察巡邏經過，嚇得不敢求救，並將錢包交給簡男檢視，願意道歉賠1000元，黃女等人不肯罷手，脅迫交出車鑰匙，將車開到洗車場，逼褚擦拭車內黃等人留下的指紋，威脅拿10萬贖車，但褚聲稱沒錢，眾人將車開走，要求褚辦理借錢貸款，再以30萬贖車，警方2天後尋獲車輛破案。

褚報案稱後車箱備胎下方有25萬不見，錢包有6000元遭強盜，檢方調查，依據路口監視器，並未發現有強盜的事實，褚男也無法舉證25萬的來源，強盜部分檢察官以犯罪事實不足予以不起訴，除了妨害自由以外，柯、林2人另涉恐嚇取財起訴。