台南市新營區4個T-Bike租賃站今年4月使用量為2387人，5月中旬疫情爆發後，6月使用量掉到383人。（張毓翎攝）

台南市公共自行車T-Bike租賃系統，去年首度跨越曾文溪來到溪北地區，設置新營火車站、新營高中、新營美術園區及天鵝湖公園等4站，距今啟用已有1年時間，上半年使用率從啟用後穩定上升，但下半年未成長，市府交通局綜合規劃科長莊惠忠表示，主要歸咎於疫情，在學生通勤族和觀光客相繼減少下，連使用率最高的台南火車站前站，從每月1萬多人次下滑到1000多人。

台南市政府於2016年8月啟用以來，迄今已有77處租賃站營運中，市府交通局統計，去年6月到今年6月，全市77站每月每站平均使用人次600至900人；今年5月中旬全台疫情升三級警戒，各級學校停止到校上課，觀光景點也配合不開放，使當月每站平均使用量降到402人；6月更僅剩132人。

溪北地區屬於農村型態行政區，人口較不稠密，但因新營市區拜原縣治所在地所賜，其機關單位和生活機能比較完善，現在還是民治市政中心、新營火車站及新營高中、新營高工、育德工家、興國中學等4家高中職校所在地，不管是洽公民眾或學生通勤都有使用需求，交通局去年把T-Bike先帶進新營，服務市民朋友和遊客。

新營美術園區、新營高中及天鵝湖公園等3站，去年6月啟用後每月每站平均使用量約200人，去年9月再新設新營火車站站點，每站平均使用量突破400人並穩定成長；今年4月每站平均更達597人，但本土疫情爆發後，6月每站平均降到96人。

若分析新營4站使用情形，新營火車站、新營高中站點加總起來的使用量，占全部4站的81％，且今年疫情前後，2站點使用量合計從4月的1951人次掉到6月303人，顯示新營T-Bike營運得靠學生通勤族經營。