「台灣欄神」陳奎儒3日在東京奧運男子110公尺跨欄預賽出賽，最終跑出創本季最佳的13秒53，排名分組第5，雖無法以分組前4直接晉級，但仍靠擇優挺進準決賽。

此次男子110公尺跨欄共有45人參賽，預賽分為5組，每組取前4名及擇優4人晉級準決賽。陳奎儒這次被排在第4組、第3跑道，最終跑出13秒53成績，分組排名第5，無緣直接以分組前4晉級準決賽，但仍靠擇優晉級準決賽，預賽總排第18名。