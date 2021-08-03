東奧》110M跨欄13秒53創本季最佳 陳奎儒成功跑進準決賽 18:542021/08/03 中時 毛琬婷 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊陳奎儒（中）勇闖110公尺跨欄準決賽。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台灣欄神」陳奎儒3日在東京奧運男子110公尺跨欄預賽出賽，最終跑出創本季最佳的13秒53，排名分組第5，雖無法以分組前4直接晉級，但仍靠擇優挺進準決賽。 此次男子110公尺跨欄共有45人參賽，預賽分為5組，每組取前4名及擇優4人晉級準決賽。陳奎儒這次被排在第4組、第3跑道，最終跑出13秒53成績，分組排名第5，無緣直接以分組前4晉級準決賽，但仍靠擇優晉級準決賽，預賽總排第18名。 為何東奧關注度比上屆高？內行人曝背後關鍵：下屆肯定差 #跨欄 #即時報導 #東奧 #陳奎儒 #中華點將錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》陳少曼並列第47 無緣闖進馬術障礙超越賽決賽 21:482021/08/03 體育 東奧》中華隊4日重點 黃筱雯力搏金牌戰門票 標槍鄭兆村登場 22:372021/08/03 體育 東奧》中國奧運史第一人 謝震業闖入200米半決賽 12:542021/08/03 兩岸 東奧》「全能」東契奇領軍 斯洛維尼亞隊史首闖男籃4強 10:432021/08/03 體育 東奧》陳奎儒「跨」進準決賽 雲林鄉親歡聲雷動：繼續拚前3 19:372021/08/03 體育 東奧》2比3惜敗德國 中華隊無緣桌球男團4強 13:352021/08/03 體育 東奧》飆破世界紀錄 挪威飛人400公尺跨欄比短跑還快 15:392021/08/03 體育 東奧》盧秀燕東奧獎金加碼 楊勇緯奪銀牌9萬變200萬 09:552021/08/03 體育 東奧》每4人就有1人在看！小戴奧運金牌戰創有線電視台收視新高 14:092021/08/02 體育 東奧》林昀儒成功復仇奧恰洛夫 IG一動作洩兩人根本甜炸 22:292021/08/03 體育 東奧》「台灣欄神」進準決賽 陳奎儒落淚：以為無法踏上奧運舞台 20:462021/08/03 體育 東奧》林昀儒今搶桌球男團4強門票 輔大揭他私下真面目 11:552021/08/03 體育 時論廣場》凝神一瞬的勇氣與謙容（楊渡） 15:062021/08/03 時論廣場 體育熱門新聞 東奧》中華隊4日重點 黃筱雯力搏金牌戰門票 標槍鄭兆村登場 - 體育 東奧》林昀儒成功復仇奧恰洛夫 IG一動作洩兩人根本甜炸 - 體育 東奧》拜爾斯東京大崩潰 最終只抱1銀1銅回美國 - 體育 東奧》印度人沒救了？辛度奪牌後他們只關心這件事 - 體育 東奧》飆破世界紀錄 挪威飛人400公尺跨欄比短跑還快 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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