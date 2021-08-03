台中市抗疫有成，默默貢獻的防疫英雄，值得感佩的掌聲，西屯區公所區長陳寶雲表彰疫人員的辛勞及表現績優人員。（盧金足攝）

最美風景！台中市西屯區公所約僱人員陳秀美，在西屯區中山國中快打站值勤時，遇前來施打疫苗長輩細心引導，一名長輩因害怕注射感到焦慮造成便溺，她不只設身處地著想，立刻給予溫柔陪伴及安撫不安情緒，此舉讓尿褲子的阿伯及家屬備感溫馨，除順利施打完成外，對為民服務做最良好的示範，傳為佳話。

台中市抗疫有成，默默貢獻的防疫英雄，值得感佩的掌聲，西屯區公所為表彰這段期間防疫人員的辛勞及表現績優的人員，特予以表揚及褒獎。

快打站疫苗施打直接服務市民，提供最有感的服務，其中也催生出諸多「最美好風景」的人性光輝面。

西屯區長陳寶雲表示，公所同仁陳秀美能將心比心、體會施打鄉親及其家人現場的尷尬及不安，暖心服務令在場同仁及鄉親動容，就好似快打站有一位擁有隱形翅膀的天使一樣，表揚「西屯快打站小天使」善舉。

陳寶雲希望能秉持這樣感心服務的精神持續帶給鄉親們溫暖，也期待同仁能見賢思齊，都能帶給大家如此正面的故事。

陳秀美表示，當時其實並沒有多想，只是覺得在那樣的情況下，施打民眾及他的家人一定都不知所措，於是發揮同理心關懷並多加安撫，希望一些小小的動作可以確實幫助到長輩們，讓他們對政府的服務有好的印象。

陳寶雲說，自5月中疫情升溫以來，本所歷經了各項挑戰，歷歷細數，有調整為民服務櫃台的運作方式、因應三級警戒的分艙分流、捲土重來的急難紓困、疫苗快打站開設及近日因颱風、降雨致生的防災應變，同仁都能順利遂行並迎刃而解各項難題。

除了表揚績優的同仁之外，其他同仁都很優秀也很努力，但良性的競爭總是如此，有遺珠在所難免，期待同仁能自我砥礪，持續在各自的業務上發光發熱。