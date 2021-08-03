疫情衝擊百工百業，台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，市議員楊正中說，根據財政部資料顯示，去年6月跟今年6月同期相較，住宿服務業消費發票減少65％、餐飲業減少35％，各行各業哀鴻遍野；市府紓困十方、振興大補貼都看得到、吃不到，市府應採現金補貼即使舉債又何妨。副市長令狐榮達說，如追加預算，市府須舉債須再研議。

楊正中指出，自5月19日疫情警界升三級以後，今年是台灣經濟受疫情重創最大的一年。他從財政部消費通路發票統計資歷舉列，光是住宿服務業及餐飲業與去年同期比較，住宿服務業衰退65％、餐飲業衰退35％。

楊正中表示，這些還是有開立發票的行業，如再計算免用發票的小攤商及小吃店，其經濟衰退怕是不只帳上所見。即便台中市政府經發局推出紓困十方政策，基層民眾卻是罵聲連連，很多人都向他反應是「看的到、吃不到」，他也批評經發局根本未評估經濟衝擊。

楊正中質疑，如台中市政府不積極想辦法協助這些行業度過難關，現在很多店家都是直接關店了，勞工也因此沒工作、申請不到紓困，經發局再一直跳針談振興，店都關了哪來的振興？

楊正中強調，追加特別預算有其重要性，特別是台中市自合併以來109年決算第一次歲計賸餘，因此可以考慮藉由追加台中市特別預算去做紓困補貼。

副市長令狐榮達表示，都會研議，但防疫做好就可以開放，讓經濟型態回到正軌。