1名50多歲的婦人，3日下午被發現倒臥在台南市東區一處加油站的廁所內，現場血跡斑斑，身上還有1把刀子。警消獲報到場後，雖將對方緊急送醫急救，但仍傷重不治。由於現場留有遺書，警方根據相關跡證，初步判定死者可能是持刀輕生。

據查，今天下午2點左右，市警一分局接獲轄內崇善路某加油站人員報案，指有客人反映站內1間女廁一直反鎖，叫門也沒有人回應，員工覺得有異打開廁所門察看，赫然發現1名中年女子倒臥在現場，地上全都是鮮血，身上還有1把刀，立即報警處理。

警方到場勘驗，查出死者是住在東區的50多歲婦人，已婚，死者丈夫接獲警方通知到場後，指認死者是他的妻子無誤，當場難過痛哭。

由於死者長期飽受精神方面的疾病所苦，警方初步判定是因病持刀輕生，但真正死因仍待檢警進一步相驗。

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