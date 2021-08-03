台中市議會財經業務質詢，台中市議員張瀞分關切疫情對青年創業的衝擊，並提醒台中市政府要加速工業用地開發，協助未登記工廠合法化，也保障勞工工作。張瀞分並呼籲中央要體恤人民的困苦，盡快給地方足夠且安全有效的疫苗，讓經濟生活盡快恢復正常。

張瀞分說，新冠肺炎疫情嚴峻，全國從5月19日起進入三級警戒至今已經二個多月，第一線醫護及防疫人員相當辛苦，百姓生活也受到嚴重衝擊，防堵疫情最有效的方法之一就是施打疫苗，台灣現在疫苗還是不足，打了第一劑也不知道什麼時候能打到第二劑。

張瀞分進一步關切青年創業所遭遇的困難。她說，收到台中市青創夢想家專案辦公室寄來的大信封，裝著二張A4紙張要議員幫忙宣傳，裡面只寫著「青創夢想家產業業師交流媒合會」、「青年與天使的約會」及「閃耀新星世代」主題，但沒有具體內容，讓她不知道怎麼幫忙宣傳。

張瀞分指出，這個「青創夢想家產業業師交流媒合會」在疫情微解封之後重新啟動，但令人擔憂的是，新冠肺炎疫情對產業造成嚴重衝擊，雖然中央政府推出企業紓困方案，但很多企業所提出紓困貸款申請都遭銀行卡關，如果現有企業貸款都很困難，銀行雨天收傘、不願借錢，青年創業籌資是不是會難上加難？

此外，根據經發局的業務工作報告，累計至110年2月底為止，台中市共11家廠商正式登上創櫃板，這些廠商的營運是否受疫情衝擊，市府也應該進一步了解並協助。

張瀞分還關切工業用地不足的問題，提醒市府要積極規劃並開發產業園區，否則部分未登記工廠因為找不到工業用地頻頻被開罰，最後被迫出走或倒閉，勞工也跟著受害。