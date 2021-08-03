梁佐群作品「無限之樹-世界的彼端」則藉引北歐神話之樹的概念，並以中國藝術表現最豐富的草書，通過粗細、濃淡與流轉，描繪以咒語般的經文。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

梁佐群作品「細草微風岸」近日在民治市政中心一樓大廳展出。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

梁佐群作品「惑星2號」近日在民治市政中心一樓大廳展出。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

梁佐群作品「月影」近日在民治市政中心一樓大廳展出。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

出身台南市新營區的梁佐群，從小有聽力障礙，然而也使他擅於利用觀察力，細緻地感受周邊事物，由於小時候常坐飛機到台北看診，極富藝術天分的他，2歲就以飛機為主題作畫，這些信手塗鴉飛機，培養其繪畫興趣，書畫相融是他的風格。近日他在民治市政中心一樓大廳展出30件書畫作品，希望讓大家從中獲得療癒、引領更多思路。

疫情降為二級，台南市政府民治市政中心藝文展8月起恢復舉行，請來在地青年書畫家梁佐群在一樓大廳展出30件創作，展期至8月31日。這30件作品表達出作者內在情愫與創意美感，同時也展現出藝術家對人生宇宙的想像、理解與追求。

梁佐群繪畫作品不加構圖，以隨機上料方式，自然呈現完整意象；書法創作在不破壞文字應有的形體下，將諸多意念灌注於線條中，書藝章法純熟遊走。他說，除生活經歷，他也從歷史書籍、經文、新聞或網路社群獲取靈感，這些作品不單只是美麗的藝術品，希望它是提供觀點，讓大家多思考獲得啟發。

他說，這次展出的作品「無限之樹-未完的旅程」，所描繪樹葉落地循環成為根系成長的養分，宛如人在時間洪流中走過的路，遇到的轉折或選擇，漸漸成為一個完整的網絡，像現在新冠肺炎疫情蔓延，很多事物也都處在一個「轉捩點」。

他也提到，不強求每個人都要看得懂，懂的人自然會懂，不懂的便隨緣，這次作品以黑白為主，因黑白可以有明暗漸層，希望以簡單色彩呈現他的作品，畫面清爽，眼睛比較不會有負擔。

市府祕書處補充，梁佐群老師「渺觀」書畫個展，即日起至8月31日於民治市政中心一樓大廳展出，每周一至周五展出時間為上午9點至下午5點；展覽期間，為配合中央CDC及本府二級防疫規定與指引，展場參觀人數以50人為限。