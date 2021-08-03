德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Frigate Bayern）2日從德北威廉港的海軍基地啟程，前往印太地區。這是德國近20年來首次派軍艦到亞洲，並計劃穿越南海，加入西方國家在這一地區擴展軍事存在的行列。柏林官員表示，巴伐利亞號將在通常的貿易通道上航行。預計，該巡防艦不會穿越台灣海峽。

巴伐利亞號載有240名官兵，將在印太海域巡航半年之久，持續到明年2月，途徑非洲之角、新加坡、日本、韓國及澳大利亞等國，其間將與日、澳進行共同訓練，並計劃參加針對朝鮮的監視活動，防止其違反聯合國安理會制裁決議，在海上進行貨物轉移。

德國外長馬斯表示：「我們協助監督聯合國對朝鮮的制裁、擴大我們在這一地區的夥伴關係並加強對地區事務的參與：透過歐盟與東協的戰略夥伴關係、或是與日本和澳洲的安全政策磋商等。這就是巴伐利亞號今天啟程前往亞洲的原因。」

巴伐利亞號預計於12月中旬穿越南海，成為自2002年以來首艘在南海航行的德國軍艦。此次航行旨在強調，德國不接受中國在南海的領土主張。德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾2日前往威廉港為巡防艦送行時稱，「我們希望現有的法律得到尊重，海上航線可以自由航行，開放的社會得到保護，且貿易遵循公平的規則。」

不過事實上，巴伐利亞號本次的「亮旗」行為很謹慎。據《法蘭克福匯報》報導，該巡防艦既不會穿越台灣海峽，也不會參與與美軍的聯合軍演。尤為令美國及其他歐洲夥伴的疑惑的是，德國政府還曾就巴伐利亞號是否可以停靠上海或青島港向中國提出問詢，但中方迄無回應。大陸《環球時報》指出，對於訪問上海，中國可能會等待德國9月大選的結果出來再作決定。

中國是德國最重要的貿易夥伴，因此德國在其安全與經濟利益之間走鋼絲，尋求平衡。德國對中國的出口增長，幫助減輕了新冠疫情對這個歐洲最大經濟體的衝擊。