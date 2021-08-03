台中市議會財經業務質詢，台中市議員張廖乃綸關切新冠肺炎疫情對地方經濟的衝擊，要求台中市政府在全力防疫的同時，也要顧經濟，拿出具體有效的方案，讓民眾有感。期待中央能給地方更多安全有效的疫苗，建立完整防疫網，政府全力防疫的同時，也不能忽略對經濟的振興。

張廖乃綸表示，新冠肺炎疫情蔓延，嚴重衝擊民眾生活及經濟，孩子無法回到校園恢復正常學習，部分勞工還被迫放無薪假甚至丟了工作，很多店家撐不下去只好關門歇業，多數民眾不只悶壞了，甚至苦不堪言，張廖乃綸說，她感謝第一線醫護及防疫人員的辛勞。

台中市政府針對疫情曾推出「紓困九箭」、「紓困十方」，因應中央宣布於7／27至8／9降為二級警戒再提出「振興經濟大補帖」，其中，【新經濟振興】共6個項目，有3項和經發局有關。包括「中港邱比特弦線新經濟計畫」、「臺中市行動支付倍增計畫」及「110年度臺中市數位轉型創新力輔導計畫」，但內容卻不夠具體有感。

張廖乃綸指出，以「臺中市行動支付倍增計畫」來說，她肯定數位科技發展新的交易支付工具，她這畢竟只是一項新的支付方式，和振興有多大關聯值得思考。至於「110年度臺中市數位轉型創新力輔導計畫」，總計核定34案，目前疫情還沒有完全解除，官網卻顯示已經截止收件，後續要怎麼辦？

至於「中港邱比特弦線新經濟計畫」是因應臺中捷運綠線通車，進一步發揮捷運路網所帶動的周邊經濟效益，將以捷運為主軸交通路網範圍內，結合捷運周遭店家數位行銷，推出捷運主題活動帶動軌道經濟，構想很好，但還需更具體的執行方案，提振經濟不要只是寫計畫或只有少數的人可以受惠，要拿出最簡單、最直接的方式，讓人民有感。

張廖乃綸說，台中市政府今年將繼續辦理台中購物節活動，市府除了推出抽豪宅、抽汽車、抽現金等大獎，也應該針對特定的商圈量身訂做特別的促銷活動，或者針對特定類別的農特產、糕餅伴手禮等，推出特別的行銷活動，真正刺激消費、提振景氣。

張廖乃綸還關切學童營養午餐安全，張廖乃綸說，農業局加強農作物農藥殘留監測與管制計畫，辦理學童營養午餐食材抽樣檢驗，去年抽驗337件，合格件數有317件，有20件不合格，這20件不合格的營養午餐食材分別產自台中、雲林、彰化、南投及屏東，但還有2件查無源頭，學童飲食安全絕對不能輕忽，農業局應該會同衛生局好好追查這些問題食材。