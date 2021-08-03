台中市議會今天進行財經業務質詢，台中市議員李榮鴻關切苗栗縣某化工公司排放高導電度廢水汙染灌溉水，導致大安溪沿岸芋頭等農作物案件，要求農業局全面清查受害面積，協助求償，保障農民權益。農業局長蔡精強說，工廠排放水不能排入農業灌溉系統內，環境污染的部分已交由環保局列公害案件處理。

台中市大甲區是重要的芋頭產地，最近許多農民反映大甲區芋頭生長不良，懷疑和灌溉水有關，向環保單位通報後循線追查，發現苗栗縣一家化工公司三義廠，排放高導電度的放流水汙染大安溪，導致日南圳灌溉用水導電度過高。

台中市議員李榮鴻在台中市議會財經業務質詢中關切此案後續，要求農業局盡速了解農業受害面積，保障農民權益。

李榮鴻說，農業灌溉用水導電度水質標準為750(µS／cm)，這家化工公司就位於大安溪旁，放流水直接排入大安溪，苗栗縣環保局在放流口監測的導電度一度超過16000(µS／cm)，實在高得太離譜，台中市環保局分析大甲區農地旁灌溉水及灌溉水入水口水質，導電度及鈉吸著率(SAR)也都嚴重超標，危害農作物甚鉅，以芋頭來說，根本長不大。

李榮鴻指出，高導電度的放流水流進大安溪，日南圳流域的芋頭都受到損害，農業局應該拿出積極作為協助求償，保障農民權益。

農業局作物生產科科長林春良表示，灌溉水導電度過高確實會影響農作物生長，日前已經會同環保局及農試所人員到現場會勘，初估受影響範圍約200公頃，受影響比較嚴重的作物面積約50公頃。長蔡精強強調，工廠排放水不能排入農業灌溉系統內，環境污染的部分已交由環保局列公害案件處理。