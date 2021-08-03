中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內16例本土及3例境外移入，確診個案新增2例死亡。隨著疫情趨緩，中央宣布降級，逐步放寬限制，疫情較嚴峻的雙北也於3日起解除內用限制。對此，不少民眾也開始期盼，外出強制戴口罩的規定是否未來能夠放寬，回到以前自由的日子。網曝殘酷真相，表示未來5-10年「很難」。

雙北今起開放餐廳內用，一位網友在PTT上詢問「不用戴口罩的日子什麼時候會來？」他指出，看YouTube以前影片，在戶外不用戴口罩的日子彷彿已經是很久以前的事了。他認為，最近餐廳雖然開放內用，但一大堆隔板，根本不能好好吃飯，「到底什麼時候才能回到以前那個自由的日子」。

對於戴口罩的想法，一直有不少人提出，先前一位網友也在PTT上憂心問道，「會不會不只幾年，終其一生都要戴口罩度日了？」對此說法，網友則表示，目前還很難，持續現狀至少5-10年。「至少要解封」、「希望5年內就能解封，但感覺很難」、「全世界全年齡都有過剩疫苗的時候」、「年底吧，樂觀估計」、「每人打完三劑疫苗」。

但也有人認為全球疫情並不樂觀，人類需要學會與病毒共存。「別想了」、「極端氣候，只會煉出更毒的病毒」、「室內不太可能」、「新冠只是開胃菜」、「應該是回不去了」。

不少網友認為全球疫情並不樂觀，未來想回到不用戴口罩的日子「很難」，人類需要學會與病毒共存。（資料照／鄧博仁攝）

一位網友回覆該文指出，還不用那麼絕望，雖然說要完全擺脫口罩已經是不可能的事了，但仍有望回到5月中本土疫情大爆發前「外出不強制戴，室內大眾運輸原則上還是要戴」的規定。「難道不能戴口罩或戴口罩有困難的活動通通要消失？怎麼想都不合常理吧」，該網友強調，不用去期待未來100％不用戴口罩，但至少鬆綁還是有可能的。