針對民眾反映「菸酒牌」紓困，申請手續繁複且緩不濟急，立委陳玉珍出面了解，要求從寬認定，經濟部商業司強調絕不會停審或停止收件，請金門鄉親放心。

陳玉珍表示，經濟部商業司有關菸酒批發和零售業的紓困，被商家認為是申請手續繁複，根本緩不濟急，她特地與商業司溝通了解。副司長劉雅娟表示，發放紓困金審查作業需要再確認，但絕不會停審或停止收件，請金門鄉親放心。

商業司也答覆陳玉珍指出，經內部研議後，確認可以用「營業稅查定課徵銷售額證明」來證明營業人衰退達50％。另外營業人也可提供店面內外實況照片、進銷貨資料、存摺帳戶資料等，以利商業司補充判斷是否達紓困標準。

商業司並表示，申請截止日為8月31日，過去若案件提出申請後，商業司還會給予7天的補件期，但因擔心補件期耽誤作業流程，目前若有不符合紓困標準者，都會給予退件處理，但民眾仍可備齊證明文件，於8月31日前再提出申請，絕不會有不再受理的情況。

商業司也提醒民眾，政府紓困金涉及公款補助，若不實填報申請資料，恐涉及偽造文書及加重詐欺取財罪，得處1年以上、7年以下有期徒刑並科罰金，且不得重複申領其他紓困金。

陳玉珍強調，紓困是在救急，解人民的困苦，政府行政作業應朝便民、利民方向來做，鄉親在申請作業上若有疑問，也可加入她的LINE（＠lovekinmen），或辦公室電話：02-2358-6098詢問。