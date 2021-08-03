德國巴伐利亞號巡防艦2日啟航前往南海執行自由航行任務，這是近20年來首次派遣軍艦前往南海。擴大其在該地區的軍事存在。該艦將不會穿越台灣海峽，此次航行目的是強調德國不接受中國對南海的領土主張，並回應美國的要求，但德國竟然還在出航前向中國探詢訪問青島的可能性，中方至今未予以回覆。

據《德國之聲》報導，巴伐利亞號前往印太海域巡航任務長達半年，途徑非洲之角、新加坡、日本、韓國以及澳大利亞等國。《路透》報導稱，此次航行旨在強調德國不接受中國的領土主張的事實，但巴伐利亞號預計不會穿越台灣海峽，。

Die Fregatte Bayern sticht in See - Leinen los!

🇩🇪 übernimmt Verantwortung und zeigt Flagge

📍für freie Seewege

📍für eine regelbasierte Ordnung und geltendes Recht

📍für Frieden Sicherheit und Wohlstand im #IndoPazifik. pic.twitter.com/QSn4r26MnN — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 2 2021

報導說，德國國防部長克蘭普．卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)2日也前往威廉港為巴伐利亞號送行，卡倫鮑爾稱，「我們希望現有的法律得到尊重，海上航線可以自由航行，開放的社會得到保護，且貿易遵循公平的規則。」巴伐利亞號預計將於12月中穿越南海，這是自2002年以來首艘穿越該地區的德國軍艦。該艦也是德國僅有2艘可執行遠航任務軍艦的其中之一。

德國《明鏡》週刊指出，巴伐利亞號出行亞洲是一種政治信號，美國及其歐洲盟友期望德國更多參與亞太事務，澳大利亞、日本和韓國也期望德國作為「價值觀夥伴」，能展現更多團結精神。更重要的是，德國也想明確告訴北京，德國會認真捍衛航海自由。

向印太海域派遣軍艦的計畫在德國政府中一直存在爭議，聯合執政夥伴社民黨議會黨團主席明策尼希（Rolf Mützenich）就表示，德國國防部長要求德軍參與印太事務的計畫，但是如果她想對中國採取軍事遏制的戰略，那就走得太遠了。

明策尼希對《法蘭克福彙報》表示，「最重要的是，不要以不加考慮的挑釁行為，造成事態的激化。」該報指出，巴伐利亞既不會出訪台灣，也不會參與同美軍的聯合軍演。

報導表示，尤其令美國及其他歐洲夥伴的疑惑的是，德國政府還曾就巴伐利亞號是否可以停靠上海或青島港向中國提出詢問。其中青島曾在1898年被德意志帝國海軍佔領成為其勢力範圖，當時曾在青島建立知名的青島啤酒廠。北京方面迄今尚未就德國的詢問做出回應。