香港男星鄭伊健當年因演出《古惑仔》「陳浩南」一角成為經典，2013年與小6歲的演員老婆蒙嘉慧結婚後，便鮮少在螢光幕前露面，近日夫妻倆難得公開同框，現年54歲的他，臉上不免有些皺紋，但模樣一樣帥氣。

女星關心妍日前迎來42歲生日，邀請一票圈內好友參加慶生會，鄭伊健和蒙嘉慧也受邀出席，夫妻倆不常高調放閃，這次罕見同框令網友相當驚喜。照片中，兩人都以素顏入鏡，鄭伊健依舊留著一頭招牌及肩長髮，臉上法令紋明顯，但歲月痕跡仍不減男神風采。

鄭伊健和蒙嘉慧(左2)婚後低調，鮮少高調放閃。（圖／翻攝自IG）

鄭伊健2018年曾來台宣傳電影《黃金兄弟》。（資料照／盧禕祺攝）

鄭伊健（伊麵）過去最廣為人知的戀情，就是和邵美琪交往7年，後傳出梁詠琪介入，陷入三角戀，被外界稱為「雙琪奪麵」，可他與梁詠琪交往7年不了了之，直到2013年和小6歲的蒙嘉慧結婚，近年較少推出作品，私生活也相當低調。

鄭伊健過去因《古惑仔》系列紅遍全亞洲，還被香港媒體封為「第五天王」，在1998年曾憑漫改電影《風雲雄霸天下》以黑馬奪下票房冠軍，甚至打敗在90年代屢創紀錄的「雙周一成」周星馳、周潤發和成龍，也是唯一贏過3名天王的男人，但他後來因為愛玩，只想享受生活，對演藝事業沒較大野心，因此錯過成為頂流天王的機會。