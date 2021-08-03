(23:35更新)中央氣象局表示，位於香港附近的熱帶性低氣壓因貼近陸地，發展稍微受限，最快會在明(4)日增強為颱風「盧碧」。氣象專家賈新興透露3種可能路徑，氣象局預計周四到周六期間，會接近福建沿海，威脅台灣海峽，外圍環流恐再度為中南部帶來大雨或豪雨。

盧碧颱風恐成形 大雨一波接一波？氣象局最新說明｜2021.08.03

氣象局指出，熱帶性低氣壓(TD 11)目前在金門西南方570公里海面上，由於貼近陸地，因此發展稍微受限，預估最快明天升格為輕度颱風，將帶給鄰近海面長浪威脅，各地天氣將更不穩定，中南部可能有大雨或豪雨。

氣象專家賈新興在臉書表示，初步研判颱風形成後，朝台灣海峽接近的機率很高，且不論它往北走登陸福建、走台灣海峽，或是從高屏登陸，中南部地區都是降雨熱區。

氣象專家賈新興透露3種可能的颱風路徑，預計周四起影響台灣。(圖/氣象局)

氣象局預計，準颱風預計周四到周六間，會接近福建沿海，進而威脅澎湖金馬、台灣海峽，帶來風雨、影響台灣本島的天氣。至於何時發布颱風警報？根據目前資料推估，它會先向東前進，之後再轉向偏北，可能會通過福建沿海，就有機會發佈颱風警報。

3至4日定量降水預報。(圖/氣象局)

明天低壓帶及西南風偏強影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。周四至周六(5日至7日)熱帶性低氣壓(或颱風)及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。