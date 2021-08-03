香港女星袁潔瑩過去曾是「開心少女組」成員，憑藉港片「開心鬼」系列爆紅，之後和周潤發、梁朝偉、周星馳、張學友等巨星都合作過，但她卻默默淡出演藝圈多年；日前香港資深媒體人汪曼玲曬出聚會照，其中一女被眼尖網友發現是久未現身的袁潔瑩，瘦到幾乎快認不出來是當年最美反叛少女。

袁潔瑩過去在電影《開心鬼》系列，和羅美薇、陳加玲等人組成「開心少女組」，該系列電影讓她們幾個少女爆紅，成為當時票房保證，袁潔瑩更以「反叛少女」形象，獲得青少年喜愛；在拍戲爆紅後，袁潔瑩為了拍電影選擇放棄學業，專心投身電影界，當時也造成熱烈討論。

袁潔瑩（圖右）日前現身友人聚會，消瘦身形和當年差很大。(圖/ 摘自汪曼玲微博)

之後袁潔瑩戲約不斷，1990年代她有大量電影作品，演出個人的代表作，像是《笑傲江湖》中的藍鳳凰、《鹿鼎記》中的大雙兒或《蘇乞兒》中的戴懿德，俠女形象讓她廣受好評；但2000年後袁潔瑩減少幕前演出，神隱演藝圈多年，在2013年有短暫付出一年左右，之後就鮮少聽到她的消息。

今年52歲的袁潔瑩7月底現身香港媒體人汪曼玲的聚會上，戴著紅色帽子和身穿藍色襯衫，身形顯得格外消瘦，和當年青春洋溢的模樣大不同，差點認不出來；但有少部分資深網友看到都很驚喜，紛紛激動表示，「那是袁潔瑩吧，好久沒看到她出現了」、「好久沒見到Fennie（袁潔瑩），謝謝您讓我們看到她」。