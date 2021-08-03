疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，外界希望能夠發放現金，但行政院卻計畫推出「振興五倍券」，引起各界議論。台北市議員徐巧芯直言，發現金才是最便捷有效的，而在現在的狀況下，不發現金已經很糟糕，為何還要民眾掏錢出來換券？她分析了若不發現金會產生的問題後感嘆，為何政府要把這麼簡單的事情變複雜？接下來可能會看到很多民怨。

《中天新聞》報導，徐巧芯表示，她堅決反對再以三倍券、五倍券的形式發放，並指發現金才是最便捷有效的，尤其在這波疫情裡面，很多紓困沒有做到位，所以有很多工作曾經受到影響，甚至到現在還受到影響的人，沒辦法拿到任何紓困來補貼，生活過得很辛苦，要靠民代和民間團體協助度過難關。

徐巧芯直言，在這種情況下，不發現金已經很糟糕，如果還要求民眾拿出1千元、2千元來換券，這個錢要從哪裡來？政府要做這樣的政策，要注意是否會因此漏掉很多民眾，且上次的振興券的發放，大家在郵局前面排隊換券，在今年和去年疫情完全沒可比性的情況下，若再採用實體券的形式，會讓大家再一波的群聚，造成民眾危險和不安全。

徐巧芯指出，其他國家都是直接把錢匯到民眾戶頭，或直接發支票，讓大家能度過難關，且也能拿這錢振興消費，更重要的是，政府也沒發很多錢，為何要擔心人民把錢存起來？

徐巧芯認為，對多數國人來說，3千、5千是小錢，馬上就可以花掉的，至於對需要幫助的人而言，這對他們而言相當重要，他們可能會去做生活上的基本支出，這也是應該的，甚至行有餘力存起來，做為未來的備用，也是天經地義，政府不該擔心人民把錢存起來而不願發現金。

徐巧芯感嘆，這是一個很簡單的政策，為什麼政府要搞得這麼複雜？那難免接下來會看到非常多民怨。同時，徐巧芯也說，發現金絕對比發券好，且就算要發券，也不可以再要求民眾拿錢出來。