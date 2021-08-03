不只台灣有平台盜播奧運賽事，新華社今（3日）報導，東京奧運會、歐洲足球錦標賽等賽事，在中國有數以億計的用戶人群、規模龐大且持續增長的市場規模，這讓盜播體育賽事網絡直播成為公認的「金礦」。

新華社記者經調查發現，由於盜播技術門檻低、法律維權成本高、公眾版權意識仍待提高等原因，當前網絡盜播體育賽事仍然屢禁不絕，近期的東京奧運會、歐洲足球錦標賽等均被一些網絡平台侵權盜播。

據報導，大陸有上百家平台盜播東京奧運會、歐洲足球錦標賽等熱門賽事。從東京奧運會賽事直播版權方了解到，據其監測系統顯示，自7月21日首場賽事開始以來，已發現中國42家網站侵權點播比賽。23日開幕式當晚，僅有延時點播權限的騰訊視頻直播了奧運會開幕式。事後騰訊針對此事發佈公告表示，直播行為「是對點播版權超範圍使用」、「收到版權方要求立即停止超範圍使用，下線直播流」，並就此向公眾及版權方道歉。

據歐洲足球錦標賽版權方監測系統顯示，從6月12日揭幕戰起，中國就有百多個平台、渠道涉嫌侵權播出相關內容。7月12日歐錦賽決賽，版權方共監測發現直播侵權平台107個，電腦端126個。為吸引用戶，部分平台還大張旗鼓地對直播進行宣傳。

報導稱，在中國隨便以「歐錦賽直播」為關鍵詞在網上檢索，會出現大量相關結果。一些網站可以直播回放，還有一些以嵌套、跳轉的方式，賺取流量。如一個名為「體育直播」的網站，可以觀看多項熱門賽事，每項下面都鏈接了六七個可供跳轉的直播網站，還標注了「最快」「超清」等關鍵詞。

報導指出，盜播門檻低、收益大、維權難成為治理難點。此前，由於大陸法律定義模糊，體育賽事網絡直播版權保護難度很大。儘管2021年6月1日起施行的新著作權法將直播、短視頻等視聽作品也納入法律保護範疇，強化了相關權利法律保護力度，但治理網絡盜播仍非易事。

報導稱，這是由於盜播技術門檻低、成本低。盜播的核心是三點：突破版權方防火牆、錄下賽事影片、放在網絡平台上播出。經調查發現，一些版權方設置的「防火牆」很容易被破解。互聯網「防火牆」領域專家表示，盜播網站往往通過更換域名、網站名稱等方式持續進行違法傳播活動，侵權方式多樣，錄屏APP製作最低僅需幾百元（人民幣，下同），硬件採集卡也僅千元左右。

一家月銷3000＋的軟體開發店鋪老闆說，製作一個影片播放網站僅需2500元，10天即可交付。不僅如此，申請海內外域名、更換域名等都能得到店家協助。

此外，版權方的維權成本高，部分「睜隻眼閉隻眼」。「按下葫蘆浮起瓢，這邊封了一個直播App，那邊人家又做了一個。」多名版權方工作人員表示，創新傳播方式、架設境外服務器，盜播者種種操作令版權方維權困難重重。

中國移動咪咕法務團隊表示，對體育賽事盜播進行侵權取證需要較高的固定證據成本，且維權成果往往並不理想。因此一些版權方選擇「睜一隻眼閉一隻眼」，這也為侵權者留下了空間。

報導稱，據第三方調查機構數據，2020年中國體育競賽表演活動規模約為318.4億元，體育直播用戶規模為1.38億人，且均在持續增長。