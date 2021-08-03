印度羽球選手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在本次東京奧運獲得銅牌，賽後主動安慰戴資穎，並向前給予擁抱與安慰:「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局」因此也感動了許多台灣人。辛度除了是一名運動員，也會擴張自己的影響力，為女性性別平權發聲。

羽球選手辛度曾在社群Instagram發文: 「生理期是很正常、自然的一件事，不需要因此感到尷尬。」在印度裡，女性的月經被視為不潔的象徵，因此許多印度女孩被迫無法上學、上班，被迫無法過正常生活，辛度勇敢地為女性發聲，且公開呼籲大家:「月經污名化，應該被終止。」

辛度在貼文中提到: 「 如果您希望月經污名化應該被結束，請您轉發這則貼文分享，因為每一個聲音都是非常重要的。」超過200萬名女孩經歷了這樣情況，希望可以透過自己運動員的身份，為性別平權主動發聲，停止女性月經被污名化的事件。

許多網友留言表示: 「勇敢發聲很重要！」、「妳是一位很偉大的運動員，感謝您所作的一切」、.您是我將永遠銘記的運動員之一，謝謝你的好意，願你的願望都成真。」、「看到你和我們台灣選手一起打羽毛球，這是一場非常好的比賽。我也注意到你關於經期的文章，你的意見是非常正確的，對女孩來說是很自然的事情。」