東奧110公尺跨欄陳奎儒登場，雲林縣四湖鄉親集氣順利進入準決賽。（張朝欣攝）

東奧110公尺跨欄陳奎儒登場，雲林縣四湖鄉親集氣順利進入準決賽。（張朝欣攝）

東奧男子110公尺跨欄預賽3日晚上6點34分登場，雲林縣四湖鄉子弟陳奎儒代表台灣出賽，地方鄉親在地方信仰中心參天宮香客大樓餐廳觀看實況轉播，陳的父母親、雲林縣長張麗善等人到場為陳奎儒集氣加油，大家看到陳奎儒確定進級準決賽時全場歡聲雷動，大喊「繼續努力拚前3名」。

陳奎儒出賽時參天宮餐廳現場響起眾人加油聲，不停喊著「陳奎儒、陳奎儒」，看到陳奎儒跑出第5名，沒有在前4名內，眾人又緊張又期待，最後裁判宣布陳奎儒透過擇優晉級準決賽，現場一片歡呼聲。

陳奎儒父親陳文益感謝眾人的支持與參天宮關聖帝君的保佑，讓陳奎儒順利晉級，陳母則說奎儒看起來有點緊張，但還是很努力的拚鬥到最後，最後跑出腳受傷後最好的成績，非常不容易，沒有讓鄉親們失望。

陳文益說，陳奎儒投入跨欄運動後，一直以參加奧運為目標，以「沒有跨不過的障礙、沒有創造不了的歷史、未來沒有極限」來激勵自已，今年只有在農曆年回來家鄉幾天，其他時間都在訓練中心加強訓練，希望奎儒能平安順利完成比賽，跨越自己的最佳紀錄，在奧運拿下好成績。

親友指出，陳奎儒小時候就很喜歡跑步，進入國體大後展露跨欄天分，大一參加宜蘭全大運一舉拿下跨欄金牌，開啟其跨欄得獎之路。印象中陳奎儒小時候胖胖的，沒想到長大後變得很高大，國內外比賽經常得獎，大家都以他為榮。

張麗善表示，為激勵更多優秀體育人才，縣府將提高奧運獎勵金，個人第1名獎金由30萬提升至100萬、第2名由20萬提高至80萬、第3名由15萬提高至60萬。奧運團體獎勵金與破奧運紀錄獎金也同時提高。