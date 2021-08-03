「終於可以下水了！」一群SUP立槳運動愛好者一同拍下久違兩個多月的水上合照。（黃世麒攝）

一群SUP立槳運動愛好者一同拍下久違兩個多月的合照。（黃世麒攝）

悶了兩個多月終於能夠下水，SUP立槳運動愛好者們非常開心。（黃世麒攝）

悶了兩個多月終於能夠下水，SUP立槳運動愛好者們非常開心。（黃世麒攝）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，新北市3日起開放國民運動中心、健身中心、八里水上運動中心、中角灣衝浪中心等場域供民眾使用。

一群SUP立槳運動愛好者聽到開放水域活動的好消息，載著裝備前往八里水上運動中心，一解悶了兩個多月的不能下水的苦悶。

業者表示，以往暑假期間是水上活動的旺季，但今年受疫情影響，從5月中開始就無法營業，經過兩個多月後終於能復業，收到消息時也相當開心，強調會遵守政府相關防疫規範，提醒遊客若想體驗立槳、獨木舟、帆船等活動，需提前預約。