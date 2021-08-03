終於可以下水了 新北SUP立槳運動喜迎解封 19:412021/08/03 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SUP立槳運動愛好者3日開放首日，前往八里的淡水河畔一解悶了兩個多月的不能下水的苦悶。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「終於可以下水了！」一群SUP立槳運動愛好者一同拍下久違兩個多月的水上合照。（黃世麒攝） 一群SUP立槳運動愛好者一同拍下久違兩個多月的合照。（黃世麒攝） 悶了兩個多月終於能夠下水，SUP立槳運動愛好者們非常開心。（黃世麒攝） 悶了兩個多月終於能夠下水，SUP立槳運動愛好者們非常開心。（黃世麒攝） 隨著新冠肺炎疫情趨緩，新北市3日起開放國民運動中心、健身中心、八里水上運動中心、中角灣衝浪中心等場域供民眾使用。 一群SUP立槳運動愛好者聽到開放水域活動的好消息，載著裝備前往八里水上運動中心，一解悶了兩個多月的不能下水的苦悶。 業者表示，以往暑假期間是水上活動的旺季，但今年受疫情影響，從5月中開始就無法營業，經過兩個多月後終於能復業，收到消息時也相當開心，強調會遵守政府相關防疫規範，提醒遊客若想體驗立槳、獨木舟、帆船等活動，需提前預約。 台中國家歌劇院解封重啟現場演出 2節目近完售 雙北今開放餐廳內用 醫曝最危險的地方：小心為上 #立槳 #終於 #SUP #運動 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六都市長他被疫情重創 名醫：2024這大咖慘了 18:172021/08/03 政治 新北運動中心開館第一天 兒童育樂營狀況超兩極 17:142021/08/03 生活 日月潭新水蛙頭平台解封 與九蛙距離更近了 11:112021/08/03 生活 基層桌球訓練環境獲關注 台南桌球館將花1500萬元整建 12:262021/08/03 生活 雙北開放內用 中央維持二級 04:102021/08/03 財經要聞 「國民女友」祈錦鈅發聲明道歉 澄清去南投工作非玩樂 15:372021/08/03 娛樂 父親節搶搭奧運熱百貨祭滿3000送300 04:102021/08/03 時尚消費 BL劇男神吳承洋直播分享近況 曝如何維持養眼腹肌 18:282021/08/03 娛樂 疫情趨緩 新北市國民運動中心今起開放 15:532021/08/03 生活 「國民女友」祈錦鈅南投戲水遭疑違規 曝背後真相證實得上警局說明 13:342021/08/03 娛樂 影》點名國民黨還有「這些人」 朱立倫：2024會推最強候選人 10:122021/08/03 政治 生活熱門新聞 板橋爆醫院群聚4移工5病人染疫 全面停診隔離清空 - 生活 莫德納特殊副作用曝光 醫揭這2類人最該擔心 - 生活 盧碧颱風最快今晚生成 3種路徑曝光 這天起暴雨襲台 - 生活 高端罕見副作用「顏面神經麻痺、眼壓過高」 莊人祥證實有2例 - 生活 「盧碧」颱風恐生成 模擬路徑曝 挾西南季風這2天雨勢更劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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