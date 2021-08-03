首4批高端疫苗共26.5萬劑，已於昨日完成審查檢驗，核發封緘證明書，並於衛生福利部疾病管制署網站疫苗簡介中悄悄上線，不過有不少網友發現，高端疫苗中有兩項罕見不良反應，包括顏面神經麻痺、眼壓過高，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這2個反應都是在接受疫苗接種後發生，是否有因果關係，還要再了解。對此，資深媒體人黃創夏直言，「其實不必過度擔心，很多事情不必那麼政治」。

據疾管署網站，高端疫苗簡介中，接種後罕見副作用如「顏面神經麻痺、眼壓過高」，莊人祥回應，打疫苗後都會收集每個個案有無不良反應、不良事件，這2個反應都是在接受疫苗接種後發生，顏面神經麻痺個案是有完全恢復，但接種前有些上呼吸道感染。神經麻痺及眼壓過高是否與疫苗接種有關，這都只有時間序列關係，是否為因果關係仍需要了解。

對此，黃創夏3日在臉書撰文表示，2個副作用其實不必過度擔心，他透露，自己當年因淋巴癌右臉頰動完手術後，有半年也是如此，現在還不是話很多，他強調，很多事情請回到科學和專業，真的不必那麼政治。