東京奧運我國代表隊創下空前佳績，目前已獲得2金4銀4銅，獎牌數超越歷屆，台灣民眾興奮之餘，也突然發現不少國手竟然都有一個特殊身份，那就是「銀行行員」，包括「麟洋配」李洋與王齊麟、「羽球天后」戴資穎、「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜等都是。律師林智群就打趣表示，如果有人去銀行想插隊，最後恐怕會遇上經理戴資穎拿出拍子說：「夠了喔！」。

律師林智群昨（2日）在臉書發文：「今天才知道我們派了很多銀行員去奧運，以後到銀行辦事情，我會抱持萬分尊敬的態度。」，今天（3日）他又發文逗趣情境模擬：

客戶：「我很急，讓我插隊一下。」

辦事員林昀儒：「不好意思沒辦法喔！」

客戶：「你知道我是誰嗎？」

辦事員林昀儒：「我有什麼資格知道你是誰？」

客戶：「叫你們主管出來！」

副理莊智淵：「不好意思沒辦法讓你插隊喔。」

客戶：「你不能盡力而為嗎？」

莊副理：「盡力而為只有別人能講，我不能。」

客戶：「沒一個能負責的！叫你們主管出來！」

經理戴資穎：「你想來點什麼？」

客戶：「我要插隊。」

戴經理：「夠了喔！」（拿出拍子）

眾網友被逗樂紛紛回應：「有梗，好笑！」、、「這間分行的業務會天天爆滿吧」、「出納：共蝦毀？

主計：不知道！」、「隊長後面是柔道跆拳，還有射箭，手槍國手待命中」、「分行經理拿著槓鈴走出來...是誰想插隊的？？」、「到場員警：為何這個客人倒臥在血泊之中？戴經理：我看這位客人壓力頗大，本想秀一下我年輕時拍廣告的球技給客人看，好舒緩一下氣氛，殊不知他一個急向前，讓我身體記憶湧現，一個扣殺就不小心使出來了⋯然後，這位客人發出了「嗚⋯ㄅ⋯咦⋯」之後就倒下了」。