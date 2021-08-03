全球疫情進入後期，歐美各國經濟迎來強力反彈，不過有經濟學家發現，比起去年的「報復性消費」風潮，在變種病毒的威脅下，今年歐洲民眾外出的意願降低不少，將成為經濟復甦的隱憂。

CNBC報導，去年歐洲地區首次解除管制後，民眾外出的意願相當高，但現在消費者開始擔心他們與疫情共處的時間拉長，因此開始調整面對疫情的態度，不再輕易鬆懈。

投資銀行Jefferies歐洲經濟學家Marchel Alexandrovich表示，「疫情流行長達18個月，大家都已經習慣在家工作，對於出門的想法更加謹慎。」資產管理公司Janus Henderson多資產主管Paul O’Connor則說：「經濟指標雖出現改善，但在某些領域，消費者外出的意願並不高，可能對經濟復甦產生影響。」

市場研究機構Ipsos MORI曾在7月份發布一份調查報告，有高達40%的英國民眾對於出外度假感到不舒服，且有超過40%的受訪者強調，他們不喜歡參加體育或音樂會等大型公共聚會，顯示民眾對「出門」仍猶豫不決。

經濟研究諮詢機構Pantheon Macroeconomics旗下經濟學家說：「數據顯示，民眾不願充分利用重新開放的機會，加上確診病例激增，將對經濟復甦造成阻礙。」

金融集團ING高級經濟學家Bert Colijn則認為，「展望第三季，我們認為GDP會出現2%的成長，但變種病毒會導致鬆綁政策出現延遲，而供應鏈問題也會影響產業鏈的生產。」