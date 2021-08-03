據指揮中心最新統計，截至目前COVID-19疫苗預約系統平台，意願登記勾選高端疫苗累計99萬7971人，其中17萬3120人獨鍾國產高端疫苗，AZ及莫德納等非國產疫苗都沒勾選。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打意願登記與預約系統」今天中午12時收單，截至今天中午12時，全國意願登記完成總人數為1223萬9385人，僅勾選AZ 疫苗83萬9428人，占比6.86%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗415萬189人，占比33.91%；只選高端疫苗者17萬3120人，占比1.41%。

願意接種AZ疫苗或莫德納疫苗625萬1797人，占比51.08%；同時選擇AZ疫苗或高端疫苗的人數共3萬3899人，占比0.28%；勾選莫德納疫苗及高端疫苗則有12萬9088人，占比1.05%；不論AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意施打的人共66萬1864人，占比5.41%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計99萬7971人，其中該系統27日重啟後才登記意願者為59萬4445人。

高端研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於7月間通過緊急使用授權（EUA），首4批高端疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共26萬5528劑疫苗正在進行封緘作業，效期約6個月。

隨高端疫苗完成檢驗封緘，衛福部疾病管制署網站也貼出高端疫苗簡介，但卻未比照AZ、莫德納或BNT疫苗寫出保護力數據。對此，指揮中心指揮官陳時中下午記者會中解釋，因高端疫苗採「免疫橋接」通過，尚未完成第三期試驗，不可憑空寫出保護力數據。

高端疫苗簡介中還有提到臨床試驗結果，在這次臨床試驗中出現接種後罕見不良反應，分別為顏面神經麻痺、眼壓過高。在安全性追蹤期間，高端疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，是在接種第2劑後13天發生此不良反應。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，初步掌握，顏面神經麻痺個案已完全恢復，此案接種高端疫苗前曾上呼吸道感染，到底顏面神經麻痺、眼壓過高是否跟疫苗有關，仍待釐清因果關係。

另外，第5輪可接種疫苗為莫德納疫苗，預估人數約51.9萬。符合預約接種資格對象，包含已接種第1劑莫德納疫苗，且至8月11日（含）前已間隔滿28天的第1 到3類及孕婦等對象，可接種第2劑，約6萬8063人。

莊人祥表示，另一種接種對象為已於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗的65歲（含）以上長者約6萬9409人，及55歲（含）以上第9類對象約38萬1724人；將於8月5日上午10時起開放預約。