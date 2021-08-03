澳們官方宣布進入即時預防狀態的消息一出，大批澳門民眾湧入超市購買食品及日用品。（示意圖／中新社）

澳門部分店家推出限量購買方案，好讓每個人都買得到物資。（澳門網友提供）

澳門今日新增4名居民染疫，為一家4口，分別到過大陸珠海、中山及西安等地，多達數十人被列作密切接觸者。澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止病毒在澳門傳播，澳門政府今日（3日）宣布，於今天下午3點半起進入即時預防狀態，居民離境需持有24小時內病毒檢測報告，澳門應變協調中心呼籲澳門市民，如非必要切勿離境。澳門警察總局稱，按照澳門行政長官批示，根據民防法宣布進入即時預防狀態。

澳門應變協調中心表示，2名染疫澳門居民為夫妻，現已返回澳門，澳門衛生局聯絡到2人，現正在山頂醫院接受隔離和診治中。澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，該對夫婦的1對同住子女病毒檢測，初步結果亦呈陽性。該名澳門男子近期曾有珠海和中山旅行紀錄，女子則除了珠海外沒有外遊其他地方，但其女兒曾在上月19至24日期間到西安參加活動。

澳門傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，該對夫婦的女兒在7月19至24日，跟隨濠江學校舞蹈團到西安交流，乘坐「CZ3761」航班由珠海到西安，同團共有30人，25號乘坐「CZ3762」航班由西安返抵澳門。7月22日曾出現咳嗽、味覺及嗅覺喪失等徵狀，27日左右好轉；其兒子在7月28日起出現不適，發燒、頭痛、頭暈，29日感味覺及嗅覺喪失；而父親亦在8月1日感喉嚨痛，母親則在8月2日出現喉嚨痛、味覺及嗅覺喪失。

澳門官方推測，一家4口中，女兒感染後傳染家人的可能性比較大，與她同團的29名人列作密切接觸者。

澳門旅遊局代局長程衛東表示，因應疫情最新發展，將會新增2間酒店作為醫學觀察酒店之用，其中京都酒店能提供112間客房；另一間為喜來登酒店，可提供2000間客房，預計5日開始提供服務。

澳門經濟及科技發展局指出，當地日常鮮食、冷凍食品等糧食及食品供應充足、穩定，呼籲居民不須進行不必要搶購。

不過，澳門官方宣布進入即時預防狀態的消息一出，大批澳門民眾湧入超市購買食品及日用品，大排長龍，部分店家推出限量購買方案，好讓每個人都買得到物資。

據澳門當地居民指出，許多居住在大陸的民眾每日通勤到澳門工作，今突然宣布離境需持有24小時內病毒檢測報告，讓許多在澳門工作的大陸民眾怨聲載道，突然回不了家，只能盡快尋找暫時居住的地方。