大陸央媒《經濟參考報》今發文，點名騰訊旗下網路遊戲「王者榮耀」，指網路遊戲易使未成年人成癮，帶來負面影響。與此同時，騰訊發布通知稱，將進一步加大保護力度，從「王者榮耀」試點，倡議全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。

新華社主管主辦的《經濟參考報》以「『精神鴉片』竟長成數千億產業」為題發文，將網路遊戲比作「新型毒品」，並點名大陸網路龍頭騰訊的競技手遊「王者榮耀」。

文章稱，當前大陸62.5％的未成年網民經常在網上玩遊戲；13.2％未成年手機遊戲用戶，在工作日玩手機遊戲日均超過2小時，網路遊戲的過度投入對未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。

文章又指，大陸超過一半兒童青少年近視，因沈迷網路遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢，遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。文章批，「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」、「處罰的力度要同步跟上」。

「王者榮耀」被點名，騰訊公眾號「鵝廠黑板報」發布通知稱，為進一步加大保護力度，騰訊將從「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新措施。

「雙減」包括「減時長」和「減充值」。「減時長」：將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。「減充值」：未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費。

「雙打」則是打擊身份冒用：針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的“零點巡查”升級為“全天巡查”，可疑賬戶全部重新認證。打擊作弊：積極配合政策，打擊用戶透過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

三倡議為，倡議全行業進一步強化遊戲防沈迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究；倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。