中國體操隊平衡木選手教練賽後合影。（澎湃新聞）

東奧體操項目3日最後一天賽程，繼鄒敬園拿下體操男子雙槓金牌後，中國體操隊再添一金一銀。16歲綽號「小包子」管晨辰，在體操平衡木摘冠，值得一提的是，此役她戰勝了女子體操傳奇、「美國體操女王」西蒙·拜爾斯。另一位大陸選手唐茜靖獲得銀牌。

美國選手拜爾斯是歷史上第一位獲得連續3年女子體操全能金牌的非裔女性，同時目前也是世錦賽歷史紀錄中，首位在短短3年內就累積10面金牌的女子體操選手。這次奧運以「心理因素」5度退賽，昨天參加平衡木賽事，得到銅牌。

澎湃新聞報導，賽場上的管晨辰一絲不苟、追求完美，而場下的她卻是個大「活寶」。一直以來，管晨辰活潑可愛，在大陸國家體操隊，深受教練、隊友喜歡，被親切地稱作「小包子」。

今年5月10日，大陸國家體操隊確定東京奧運集訓大名單，共有男子12人、女子14人入圍。這期大名單由大陸全國錦標賽全能前8名選手以及單項高手組成，管晨辰名列其間。

7月3日，中國體操女隊第三次奧運選拔賽在北京舉行。在平衡木項目的比拚中，管晨辰以6.8分的高難度成套動作，獲得15.366分，位列第一。

經過兩個月的磨練和選拔賽的考驗，管晨辰把握住了機會，拿到寶貴的奧運會入場券。

「7月3日下午，經過中國體操隊備戰領導小組會議討論，確認了管晨辰為東京奧運會單項參賽運動員。」浙江體操隊總教練陳紅當天前往北京現場觀看了大陸國家隊選拔賽。據她介紹，管晨辰的表現十分出色，平衡木項目尤其亮眼。

「她的目標很明確，就是在平衡木上展現自己的衝金實力。一直以來，她自知重任在肩，積極配合教練，完成每日各項訓練任務。」

選拔賽後，中國體操女隊主教練喬良談到奧運名單時表示，根據項目互補原則，中國女隊組成了目前最優化的團隊陣容。

同時根據女子體操國際趨勢，對標主要競爭對手技術水準和備戰情況的分析，近兩年，寧波體校副校長陳東多次前往大陸國家體操隊探望管晨辰，「她是今年浙江唯一入選奧運陣容的體操選手，從那麼多高水準選手中拚到奧運入場券，實在不容易。」

「最後這次國家隊選拔賽上，她以6.8分的高難度成套動作獲得平衡木第一名。另外她的跳馬項目也比較強，這兩個項目是她的主項。」陳東說，「高難度」正是管晨辰的優勢所在，「國家隊讓她出征，當然是對她期望值比較高，特別是平衡木項目。」