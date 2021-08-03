上海今天（3日）上午舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，對昨日新增1例本地新冠肺炎確診病例的具體情況進行了通報。這名新增病例為浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員，男性，53歲，職業為駕駛員，負責外航貨機機組浦東機場閉環運送，但是疫調暫未發現其感染源。

通報稱：上海這名確診病例的居住地為浦東新區川沙新鎮華夏二路心圓西苑小區。根據大陸國務院聯防聯控機制有關要求，經上海市防控辦研究決定，將心圓西苑小區列為中風險地區，上海市其他區域均為低風險。

該病例曾於7月21日和7月28日進行例行核酸檢測，2次結果均為陰性。流行病學調查顯示，該病例14天內未離滬，除工作場所與居住地外，到訪過永和大王（妙境路店）、工農飯店（喬家弄8號—10號）等場所。目前上述場所已進行封閉管理、終端消毒。

經連夜排查，截至3日9時，已排查到該病例的密切接觸者52人（其中家屬6人），均在上海，已全部落實集中隔離措施，首次核酸檢測結果均為陰性。

已排查到在滬密接的密接250人，全部落實集中隔離措施，首次核酸檢測結果均為陰性。截至3日9時，已排查到的64860名篩查對象完成核酸採樣，27174人完成核酸檢測，結果為陰性，其餘樣本尚在檢測中。

上海浦東新區人民醫院、浦東新區中醫醫院、川沙社區衛生服務中心（位於浦東新區中醫醫院院區）於8月2日下午暫停門急診，接受全員核酸檢測。截至8月3日9時，核酸檢測結果均為陰性。目前已對病例及密接相關場所的物品、環境等進行採樣，共採集413份樣本，檢測結果均為陰性。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，截至8月2日，上海全市完成全程接種人數達1876.63萬人，18週歲以上人群完成全程新冠疫苗接種率已達85％，上海全市累計接種3811.16萬劑次。

對於此次新增病例是否和國內其他地區疫情相關聯？是否為Delta病毒株？鄔驚雷表示，根據目前流行病學調查，患者近2周內無外出旅居史，目前為止，尚未發現該病例與國內其他地方的疫情存在關聯，同時，疾控部門正在抓緊開展基因測序。