新北市水利局為改善瓦磘溝惡臭問題，規畫設置礫間現地處理設施，預計9月前通水。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市水利局為改善瓦磘溝惡臭問題，規畫設置礫間現地處理設施，預計9月前通水。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市水利局為改善瓦磘溝惡臭問題，派員進行環境清潔、樹木修剪與溝底清淤。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市水利局為改善瓦磘溝惡臭問題，派員進行環境清潔、樹木修剪與溝底清淤。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠認為，整治瓦磘溝不應有區域分別，永和端河岸步道、護堤設置完善，但中和端卻凌亂不堪，宛如兩個世界。（陳錦錠服務處提供）

新北市瓦磘溝貫穿雙和區，卻因生活汙水、廢水成了「臭水溝」，儘管市府近年積極整治，但惡臭問題未解，加上未有統一的整體規畫，導致永和、中和河岸景觀差很大。對此，水利局回應，中和端生態園區今年會完工，同時礫間現地處理設施預計9月前通水，改善惡臭問題。

瓦磘溝因中和曾設有燒窯製磚瓦的工廠而得名，全長約4.7公里，早年瓦磘溝下游有碼頭可通行小船，民眾在河邊捕魚抓蝦，隨著都市化發展、生活汙水、工廠廢水，成了名符其實的「臭水溝」。

市府近年來斥資整治瓦磘溝，在溝旁設置人行步道，進行綠美化，讓附近居民生活更舒適，但市議員陳錦錠卻發現，惡臭、水質問題仍持續困擾著民眾，且中和、永和河岸整治卻出現落差，永和端河岸整齊乾淨，中和端仍相當凌亂、雜草叢生。

陳錦錠表示，板橋鴨母港溝整治成效良好，市府近年來積極整治瓦磘溝，但不應有區域分別，永和端河岸步道、護堤設置完善，但中和端卻凌亂不堪，宛如兩個世界。

陳錦錠說，瓦磘溝整治目前都是單點區塊方式美化，加上有零星私有土地，才會出現中和、永和兩地的落差，綠美化應以整條溝渠統一規畫，再者，惡臭更是主要問題，若河岸都已規畫完善，但卻持續散發惡臭，再美的河岸景觀、人行步道，民眾也不敢靠近。

水利局表示，每年皆編列維護經費進行環境清潔、樹木修剪與溝底清淤工作，環保局同時也會派員巡查，今年將完成中和端生態園區及礫間現地處理設施闢建，將可有效改善中和端綠美化及惡臭。

水利局說明，透過礫間淨化工法將水質進一步淨化，再可放回瓦磘溝進行補水並減輕汙染負荷，預計9月前通水；此外，預計於瓦磘抽水站增設「清汙泵」順暢流況，正辦理招標作業中，預計於2022年底前完工。「清汙泵」基本上是比防洪抽水機要小的抽水機組，可以將抽水井內的水抽至較低水位。

此外，針對透過土地標購及容積移轉取得瓦磘溝側私有地，持續進行周邊綠美化作業，加速辦理汙水接管工作，接管後將有效削減流域內的汙染源，讓水質及惡臭問題進一步獲得改善。

水利局也強調，目前瓦磘溝全力推動2年不發臭的目標，後續將配合現地條件推動相關改善作業並持續滾動式調整，以符合中和、永和地區民眾期待。