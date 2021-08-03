台南市日本人協會理事長野崎孝男（中）親自上架繪本。（曹婷婷攝）

台南市日本人協會今日捐贈50本日文繪本，送到台南市立圖書館新總館，盼藉由捐書行動豐富館藏，增進大小朋友對日本的認識，持續帶動台日友好。台南市日本人協會理事長野崎孝男說，台南約有800多名日本人，在台南居住、就業或開店，協會7月剛成立，就透過協會日語老師會員精選50本日文繪本，

今天捐贈儀式的書籍由日本空運來台，由野崎孝男、関口要常務理事、大槻一郎常任監事，還有大洞敦史、奥西克彦、吉川知里等理事與佐藤朝絵幹事代表捐贈給總館。

南市圖館長洪玉貞表示，相當感謝野崎理事長及協會理監事，協會所贈日文兒童繪本都是日本相當著名的作者與出版社所出版，將可進一步帶動市民日語學習、對日本文化的認識等，未來也將舉辦相關繪本閱讀學習活動。

野崎孝男表示，疫情讓大家遇到健康的威脅，但也看出跨國情誼的堅定，希望透過捐書的活動，再次表示在台日人對台灣的感謝，也期盼未來能有更多台南與日本各城市的交流活動。