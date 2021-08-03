「台灣欄神」陳奎儒今天在東京奧運男子110公尺跨欄預賽，飆出分組第5的13秒53，透過擇優晉級準決賽，是台灣自1984年洛杉磯奧運吳清錦後的第一人。

事實上，陳奎儒在去年11月的全國大專校院運動會起跑時左小腿拉傷、筋膜撕裂，一度可能趕不上奧運，沒想到他最後不但如願參賽、甚至還在這場大賽跑出本季最佳，甚至成為台灣睽違37年後，晉級奧運男子110公尺跨欄準決賽的第一人，讓他一度激動落淚。

由於男子110公尺跨欄共有5組，除取分組前4晉級，另擇優4人晉級準決賽，陳奎儒跑完時，在擇優排名第1，他透露，當時他就知道晉級應該沒有太大問題。

對於晉級準決賽，陳奎儒表示，雖然很開心，但目標不只這樣，「我希望可以晉級決賽。」今天他飆出本季最佳，甚至是近2年來的個人最優表現，他還是不太滿意。

陳奎儒透露，熱身時他認為自己身體狀況很不錯，也評估有機會打破他所保持的13秒34全國紀錄，他強調，「從小到大我都不是最好的，所以每一次我都想做到最好」。

今天比賽鳴槍後，陳奎儒一馬當先，直到中段才被對手超過，他承認：「太想拚成績，導致後面有些心急，欄間的細節有些沒做好，大概在第5、6個欄架節奏就亂掉了。」（編輯：張芷瑄）1100803