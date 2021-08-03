烏克蘭警方表示，著名的白羅斯人權活動家維塔利·希紹夫 (Vitaly Shishov) 被吊死在離他家不遠的城市公園中，但警方排除自殺，應該是被謀殺。希紹夫成立的「白羅斯之家」，持續幫助受政治迫害的白羅斯人逃往海外。

美聯社報導，「白羅斯之家」是在星期一發表希紹夫失蹤的消息，他在早上對組織成員說「要去晨跑」然後就再也沒回來。白羅斯人權中心 Viasna 援引希紹夫的朋友說，希紹夫曾經提過，他最近在跑步過程中被陌生人跟踪。

白羅斯之家的主要業務，是幫助受政府迫害的白羅斯人取得留住在烏克蘭的合法身份，藉此居住、就業，以逃離迫害。

最近幾星期，白羅斯政府對反對派組織、社團與媒體展開大掃蕩，僅在 7 月份就對人權活動家、獨立媒體辦公室發動 200 多次突襲，並拘捕數十人。

白羅斯專制總統盧卡申科就以「掃蕩」來形容他的做法，他並且說將要繼續對那些「匪徒和外國間諜」逮捕起來，以維持秩序，

盧卡申科在去年8月贏得大選，得到他第6個任期(執政時間超過27年)，引起社會的譁然，上萬民眾罷工、遊行。他對示威進行了大規模鎮壓，有超過 35000 人被捕，數千人遭到警察毆打。許多異議人士只能逃往立陶宛和烏克蘭。

「白羅斯之家」的成員尤里‧舒奇科( Yury Shchuchko)說：「毫無疑問，這是白羅斯特工的暗殺行動，我們不會因此退縮，我們將繼續奮戰，也要為塔利死亡討個真相與公道。」

舒奇科說：「 維塔利被發現時，臉上有遭毆打的痕跡。他沒有東西被偷，他穿著普通運動服，只帶著手機。」

「我們要更加小心，因為白羅斯特工也潛伏在這裡，一切皆有可能。」