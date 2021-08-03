連日豪大雨來襲，屏東多處傳出淹水災情，不料3日雨勢停歇，林邊鄉鎮安村仍積水不退。（謝佳潾攝）

連日豪大雨來襲，屏東多處傳出淹水災情，不料3日雨勢停歇，林邊鄉鎮安村仍積水不退。（謝佳潾攝）

屏東縣林邊鄉3日雨勢停歇，但鎮安村仍積水不退，有住戶自備抽水機抽水，才讓屋內積水漸漸稍退。（謝佳潾攝）

屏東縣林邊鄉3日雨勢停歇，但鎮安村仍積水不退，有住戶自備抽水機抽水，才讓屋內積水漸漸稍退。（謝佳潾攝）

屏東縣林邊鄉3日雨勢停歇，但鎮安村仍積水不退，有住戶自備抽水機抽水，才讓屋內積水漸漸稍退。（謝佳潾攝）

西南氣流挾帶豪大雨強襲，屏東連日傳出淹水災情，不料3日雨勢雖停歇，但林邊鄉鎮安村仍積水不退，有住戶自備抽水機抽水才使屋內積水漸退，但蓮霧園情況慘烈，果農苦嘆數十年的淹水經驗告訴他們，要等上一個月才能退水完畢。

「好險雨停了，不然屋內水位又要上升了！」住在鎮安村4、50年的林姓先生指出，林邊鎮安每逢下大雨必淹，沒有一次例外，真的是被淹到怕，雖有擋水閘門但效果有限，所以好幾年前有買小型抽水機裝在家，不料又遇上幾次停電，抽水機也不能用，只好又加買發電機。

然而，在抽水機、發電機、擋水閘門的加持下，林先生仍無法躲過這波暴雨來襲，他無奈道，前幾天大雨下不停，抽水機根本來不及抽，屋內有近60公分高的積水，直到3日雨勢漸緩，抽水終於比較順利，但仍有積水狀況，看看外面的道路及蓮霧園，一個比一個慘。

他說，鎮安村會常淹水，就是南埔埤排水系統不好，縣府雖有編列經費在建設，但感覺做了2年多都沒好轉，一樣被朋友笑住在淹水區，而住家的水可以抽到外面、道路的積水也能往路旁果園排，但果園的水該怎麼辦？

對此，蓮霧農苦嘆，數十年來都這樣，只要排水問題沒有解決，蓮霧園就只能慢慢等水退，且至少要等上1個月，現在是修剪果樹的時候，水一直不退，根本無法作業，加上好像又有颱風要來，真的擔心會慘上加慘。

林邊鄉代陳春貴說，已接獲多名蓮霧農陳情因積水無法農作，而因公所現有設備有限，盼縣府能加派小型移動式抽水機進入村莊。