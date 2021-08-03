1名網友日前將車停放在新北市中和1間停車場，他從上個月31日下午停到本月2日早上，約停了1天半時間，最後收費1035元，讓他控訴不合理；其他網友則分析他共停了37.5個小時，每小時30元計算，總金額就達1125元，而該停車場並無「每日上限金額」，留言說「還便宜算你了」、「收費算便宜了」。

1名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他日前將轎車停放在中和區的民德立體停車場，停了2晚後竟要收費1035元，讓他認為收費相當不合理，發文說「請問一下，新北市的公有停車場收費標準，我比較不懂，但只是停兩晚一天，竟要收1千多元的停車費，這樣是合理的嗎？」

該停車場的公告中並沒有提到有「每日上限金額」，以每小時30元收費，原PO停車總金額甚至為1125元。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友根據他PO出的收費金額照片，顯示出原PO進入停車場的時間為7月31日下午5點40分，而離開時間為8月2日早上6點57分，若以接近的整點計算，原PO已經約停了約37.5個小時，且該停車場的公告中並沒有提到有「每日上限金額」，以每小時30元收費，總金額甚至為1125元。

網友紛紛留言說，「只要沒公告上限，並超過上限，就是合法」、「非常不合理，停37小時17分鐘40秒，一小時30元，我覺得收費算太便宜了」、「你停了37.5H一共是1125元有什麼問題嗎？他還便宜了90元，代表可能有打折之類的」、「很便宜喔！我們誤入信義微風的停車場一小時就1000喔」、「進停車場時，告示牌收費規則自身就要先了解看清楚規則，不是被收費才覺得不合理」。