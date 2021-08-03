胡宇威與憨兒一起拍攝公益短片。（育成基金會提供）

胡宇威與憨兒一起拍攝公益短片。（育成基金會提供）

柯佳嬿擔任喜憨兒中秋禮盒代言人。（喜憨兒基金會提供）

修杰楷與唐寶寶溫馨互動。（唐氏症基金會提供）

戲劇男神胡宇威擔任育成基金會與萊爾富攜手合作的零錢捐活動愛心大使，從「藍隊隊長」搖身一變成「愛心大隊長」，呼籲大眾關懷心智障礙者，響應「憨兒就業能力培訓計畫」，協助憨兒就業。此外，金鐘視后柯佳嬿及修杰楷也分別為喜憨兒基金會、唐氏症基金會擔任中秋禮盒代言人，呼籲用行動鼓勵憨兒、唐寶寶們就業，並認同他們對工作的堅持與努力！

胡宇威與育成基金會早在9年前就結緣，當時他出席基金會舉辦的籃球公益活動，除了陪著憨兒吃火雞大餐共度感恩節，更發揮運動才華下場跟大家玩籃球同歡，這次胡宇威再度受邀，為零錢捐活動拍攝公益短片，並與憨兒一起在烘焙工場揉麵團、做麵包跟包裝，在互動過程感受到憨兒認真工作態度。胡宇威坦言隔了9年再次踏入育成基金會，有一種回娘家的熱血及感動，「每當看到他們的笑容，我內心就覺得很暖、很滿足。」

五月初‭疫情尚未嚴重爆發前‭，胡宇威就參與公益短片拍攝，他舉手投足充滿鄰家大哥哥的魅力，為一起工作的唐寶寶浩瑜、仰心、巧芸消除了緊張感，其中浩瑜更是胡宇威的忠實粉絲，不僅對他的戲劇主演的角色及故事如數家珍，對於在《全明星運動會》中「藍隊隊長」的帥氣身影更是念念不忘，也因此儘管在拍攝時曾幾度累到笑不出來，但只要聽到「胡宇威，Team Blue」，馬上深情望著胡宇威燦笑且精神奕奕，讓工作人員笑說：「原來宇威的名字有提神飲料的威力！」

身為胡宇威鐵粉的浩瑜特別送了一張自己親畫的卡片給偶像外，上面更寫滿《全明星運動會》的加油口號，讓胡宇威開心地說：「很高興能成為他們的精神力量！因為憨兒得花更多的力氣跟努力來完成這些工作，我真的很佩服他們的意志力跟活力！」為了感謝浩瑜，胡宇威特別準備了《全明星》比賽的球衣回贈，讓浩瑜開心到合不攏嘴，胡宇威笑說：「看到他們的笑容頓時身心都被療癒！」

胡宇威在拍攝公益影片時，腳還在復健階段，原以為自己韌帶斷裂的他在經過幾個月腳傷復健及精密檢查後，前陣子生日前夕被醫生告知韌帶只是受損並無斷裂，讓他直呼是最好的生日禮物！胡宇威表示：「目前受損的部分用PRP跟葡萄糖來進行修復，再加上復健以及後續例行性檢查，我想應該很快就會離健康更近一點！」而在疫情期間幾乎足不出戶的他，除了在家運動健身維持身材，廚藝不錯的他也進行「自煮管理」，「防疫期間最大的收穫之一，就是感覺自己廚藝變好！」

胡宇威已正式復工拍攝新戲，近日趁著拍戲空檔不忘關注東奧比賽，喜歡運動的他幾乎每項運動只要有轉播都會看，自爆為了幫選手加油打氣常在電視機前激動大叫，「我看比賽都超專注投入，而且常常會激動大叫，每次看比賽都很怕吵到鄰居！」被問胡宇威如果有機會出賽奧運，最想參與哪種運動項目？「應該是柔道跟擊劍！這次看了比賽覺得柔道好迷人，像是『寢技』就讓人想研究嘗試！而擊劍是之前拍戲接觸過，那時就覺得擊劍是一個很棒的運動，如果有機會自己會想學，甚至以後想讓自己的小孩也學擊劍！」