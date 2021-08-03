台股周二(3日)量縮震盪，開盤下跌14.16點，以17489.12點開出，聯電開低後翻紅，台積電上漲4元，以594元開出，貨櫃三雄則是長榮、萬海開低，陽明小漲，終場台股收漲50.48點，報在17553.76點，成交值3841.69億元，創今年4月傳產族群飆漲以來，少見在4千億元關卡之下。值得注意的是，賣超前10大個股其中5檔，也是昨日遭外資掃貨的其中5檔。

三大法人買超15.49億元，外資買超 9.5 億元，自營商買超 10.07 億元，投信賣超3.97 億元。長榮、萬海開低震盪，終場收黑，陽明則是收漲5%。台積電股價開盤後一度拉回至平盤，尾盤買盤拉抬下，收在594元，上漲4元；聯電則是開低走高，終場收在59.4元，收漲3.3%，續創3個月來波段高點。

從外資買超前10大個股來看，由高至低依序為：聯電、台泥、華新、矽統、台積電、華泰、宏達電、南亞科、大同、日月光投控。其中，聯電買超張數達4.27萬張，昨日則是賣超逾4.19萬張，前5大買超券商今落在台灣摩根士丹利、美林、群益金鼎-三重、港商野村、摩根大通，其中摩根大通、群益金鼎-三重昨站在賣超方。

從外資賣超前10大個股來看，由高至低依序為：華邦電、友達、新光金、長榮、中鋼、群創、鴻海、臺企銀、華航、亞泥。華邦電賣超張數達3萬多張，友達賣超2萬張，長榮、中鋼以及群創，賣超張數落在1.6萬至1萬多張；其中，昨日遭外資大買的長榮、群創、華邦電、友達、中鋼，分別買超1.1萬張、2.4萬張、2.2萬張、1.6萬張以及1.6萬張。