台灣的洗腎率高居全球第一，民眾普遍認知的危險因子不外乎長期的糖尿病、高血壓，或是肥胖。不過，A型免疫球蛋白腎炎也是台灣末期腎臟病、甚至洗腎的重要原因之一。流行病學調查發現，A型免疫球蛋白腎炎在男性的發病率高於女性。雖各年齡層皆有病歷，不過較常號發於壯年族群，再加上這類腎炎的症狀輕微，疾病初期若未稍加留意，當檢查發現腎功能低下時經常已經為時已晚，需即刻進行治療以維持腎功能。

A型免疫球蛋白腎炎是個由於發炎反應損害腎絲球，進而影響腎臟過濾功能的疾病。其中，體內「半乳糖結構缺乏」的免疫球蛋白A (Galactose-deficient IgA1 Gd-IgA1) 是A型免疫球蛋白腎炎的主要危險因子。由體內Gd-IgA1觸發免疫反應，產生抗Gd-IgA1的抗體。因為免疫系統無法區分是否接觸到外來病原物，免疫系統便攻擊自己的腎臟，造成腎功能損害。

近期由亞東醫院團隊與台大醫院腎臟科姜文智醫師等研究團隊合作並發表於國際免疫學期刊＂Frontiers in Immunology＂的最新文章發現，因Gd-IgA1引發的免疫反應亦會觸發補體系統的異常活化。亞東醫院醫學研究部主任，也是文章第一作者的邱彥霖醫師表示，研究發現體內Gd-IgA1濃度與補體系統活化後的產物，包括C5a Ba因子的濃度呈正相關，表示當體內免疫反應越大，補體系統活化後的產物越多，就越增加A型免疫球蛋白腎炎的嚴重程度。

對於此研究發現補體系統異常活化對慢性腎病的影響，邱彥霖也說，此研究發現的未來發展趨勢可將補體系統活化後的產物作為偵測疾病現況的生物標記 (biomarker)，更可透過收集相關數據，結合時下最受討論的「精準醫療」，為慢性腎病病人提出最符合當下身體狀況的「個人化」治療方式。

另外，此研究也發現，服用三至六個月的免疫抑制劑後，體內Gd-IgA1與C5a、Ba因子的濃度皆呈下降趨勢，服用免疫抑制劑也助於維持腎功能。邱彥霖說，目前A型腎絲球腎炎的治療方法，除了飲食與血壓、血糖控制等預防保健措施之外，免疫抑制劑與類固醇也是治療方式之一。雖然此研究證實補體系統是造成A型免疫球蛋白腎炎的新機制，邱彥霖也補充，補體抑制劑對於慢性腎臟病的治療成效仍在進行臨床試驗，因此仍需長期觀察補體抑制是否為可行的治療方式。