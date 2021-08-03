中華隊羽球好手「麟洋配」王齊麟、李洋，在本屆東京奧運奪下男雙金牌好成績，讓全台灣民眾都開心不已，知名設計師江孟芝也在臉書分享一張自己所畫的麟洋燦笑插畫，透露因為心情太激動，所以不眠不休地畫了這張作品。未料江孟芝又因為這張插畫圖，再次捲入抄襲風波，被網友質疑她疑似沒購買版權就進行繪畫。對此，江孟芝所屬經紀公司稍早也發出聲明澄清，強調江孟芝並未抄襲或盜用，媒體或網友若惡意毀謗、轉載不實訊息，公司不排除採取法律行動，維護設計師權益。

知名設計師江孟芝2年前才因「石虎車廂事件」爆出爭議，日前又因為在臉書分享一張不眠不休所畫下的麟洋燦笑插圖，捲入抄襲風波。對此，她除了在臉書否認抄襲，同時也為「有購買但沒有回去修正圖片留下浮水印」讓大家產生誤解的疏失而道歉。

稍早江孟芝所屬經紀公司也發布聲明，表示江孟芝第一時間只是想要用自己方式紀錄麟洋配值得紀念的瞬間以及向兩位選手致敬，同時並無販售之意，在發文第一時間已經說明設計授權來源。（Source Image purchased from Getty Images），並且完成圖片版權之購買。

江孟芝經紀公司強調，「但孟芝並沒有抄襲或盜用，特此澄清，媒體或網友若是惡意毀謗、轉載不實訊息，本公司不排除採取法律行動，以澄清事實並維護本公司及設計師之權益。」

經紀公司聲明全文：

本公司茲針對旗下經紀之設計師江孟芝《王齊麟/Wang Chi Lin 李洋/Lee Yang之致敬設計圖》發表聲明，特此澄清如下：

這一次的東京奧運，許多選手表現得很好，讓大家非常感動與熱血，孟芝也是一樣，看到羽球雙打王齊麟/Wang Chi Lin 李洋/Lee Yang 拿到金牌，第一時間，孟芝只是想要用自己的方式紀錄他們值得紀念的瞬間以及向兩位選手致敬，同時並無販售之意，在發文第一時間已經說明設計授權來源。（Source Image purchased from Getty Images），並且完成圖片版權之購買。

此外，浮水印是測試時的版本而留下的，沒有去掉是孟芝的疏忽，造成誤解深感抱歉。

但孟芝並沒有抄襲或盜用，特此澄清，媒體或網友若是惡意毀謗、轉載不實訊息，本公司不排除採取法律行動，以澄清事實並維護本公司及設計師之權益。

凱特經紀公司