台南市議員林燕祝2日總質詢，爆料台南市肉品市場公司員工上班公然打麻將，諷刺在肉品市場上班真是「爽缺」。台南市政府農業局3日表示，肉品市場公司3日召開人事審議會議，對涉案的4名員工依情節輕重做出小過不等懲處，同時將加強整飭紀律，避免再發生違規情事。

台南市肉品市場公司總經理陳豐榮表示，員工於上班時賭博已違反工作規則，公司於3日召開人事審議會議，就員工違規情節輕重予以懲處。

陳豐榮說，許姓及劉姓員工參與賭博，各處以小過1支；張姓員工在旁觀看，處以申誡2支；1名管理幹部因督導不周，處以申誡1支。

陳豐榮強調，公司會記取教訓，強化內部人員風紀管理，避免再發生違法、違規情事，以符合台南市民對公司的期待。

台南市肉品市場營運拍賣豬隻業務逾40年，負責豬隻拍賣、屠宰等工作，有善化場、安南場2個據點，提供台南市及鄰近的高雄、嘉義民眾豬肉來源，每日平均拍賣豬隻約1600頭。