中華奧運代表隊在此次2020東京奧運屢創佳績，創下我國奧運史上最好成績。輿情網站《QuickseeK快析輿情資料庫》分析了最近藍綠政治人物的臉書貼文互動情況後指出，藍營方面對奧運的討論度，只有綠營的二分之一左右，東奧開幕前的選手搭經濟艙事件，綠營之所以會火速道歉，是因為選手的表現和奪牌數就是民進黨體育政績最好的招牌，且直到8日奧運閉幕，綠營都要依靠奧運聲量凝聚支持者。

《QuickseeK快析輿情資料庫》在臉書上發文指出，東京奧運成為近日藍綠政治人物臉書粉專的熱門主題，開幕式之後，綠營政治人物的所有的1478則貼文中，有一半都在討論奧運，占綠營所有政治人物臉書貼文的47%，上自總統蔡英文、副總統賴清德、五院院長，再到地方綠營首長、立委和基層民代，全都有奧運相關貼文，而這些貼文創造了綠營政治人物粉專8成以上的貼文互動數。

《QuickseeK快析輿情資料庫》發現，藍營政治人在同一段時間內與奧運相關貼文，有736則，比綠營少了超過1/2，而藍營大咖同樣不忘為選手加油，但藍營政治人物蹭奧運的整體收效明顯較綠營差，且藍營政治人物這陣子的貼文，和東奧相關的內容僅占3成5，其他貼文內容包括討論批疫苗政策、大陸水患、普發現金、批民進黨貪腐等，與東奧相關的貼文互動成效則和綠營相差了4.6倍。

《QuickseeK快析輿情資料庫》分析，先前台灣選手爆發包機經濟艙事件時，綠營火速道歉，則是因為民進黨身為執政黨，選手的表現、奪牌數就是民進黨體育政績最好的招牌，而且直到8月8日奧運閉幕，民進黨都要靠奧運聲量來凝聚支持者熱情與信心。