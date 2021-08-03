行政院繼2019年8月起宣布擴大發放2至未滿5歲幼兒育兒津貼，今年再加碼，由每月2500元加碼至3500元，第2胎每月4000元，第3胎以上每月4500元。台南市長黃偉哲表示，台南自2019年8月至110年6月，已補助2至未滿5歲育兒津貼86萬1649人次，經費22億3283萬4000元，台南市也會努力擴增公共化幼兒園服務量，減輕家長育兒負擔。

教育局長鄭新輝表示，除育兒津貼加碼補助外，公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園之就學補助亦同步增加，110年8月起家長每月繳費最高分別不超過1500元、2500元及3500元，低收入戶、中低收入戶以及第2胎、3胎就學費用將再降低。

教育局表示，除上述加碼額度，今年8月開始，原本正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，可請領育兒津貼，家長如果之前因故有中斷育兒津貼情形者，必須再向各區公所提出申請，詳情可洽詢各區公所。相關育兒津貼或就學補助資訊可向教育局公共化與平價育兒專區查詢。