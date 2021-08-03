USS Carl Vinson (CVN 70) Nimitz-class aircraft carrier heading out of San Diego on scheduled deployment - August 2 2021 #usscarlvinson #cvn70



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美國太平洋艦隊官網發佈消息稱，美國海軍卡爾文森號航空母艦2日從聖地牙哥海軍基地啟程，前往亞太地區部署。本次部署的美國航母首次搭載一個中隊的F-35C艦載隱形戰機，使得中國大陸周邊國家的美製5代戰機總數已接近百架，到達新的高峰。

《多維新聞》指出，這次卡爾文森號航母和過去航母部署不同的是搭載一個中隊（12架）的F-35C戰機和CMV-22B魚鷹傾轉旋翼機，這是美國航母首次攜帶5代機在亞太地區部署。此一F-35C中隊是加州勒摩爾海軍航空站的第147攻擊戰鬥機中隊（VFA-147），該部隊是美國海軍第一支生成戰鬥力的5代艦載機部隊。

除了美軍卡爾文森號航母戰鬥群之外，目前英國伊莉莎白女王號航母戰鬥群也在亞太地區部署，兩個航母戰鬥群可能在本月內於南海大規模聯合演習中會合。（圖／美國海軍)

除了前赴亞太首次配屬5代機以外，卡爾文森號航母打擊大隊還有一支非常豪華的護航編隊。參與本次印太部署的打擊大隊護航艦艇有尚普蘭湖號(USS Lake ChamplainCG-57)導彈巡洋艦、導彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins DDG-76）、奧凱恩」號（USS O'Kane DDG-77）、查菲號（USS Chafee DDG-90）、杜威號（USS Dewey DDG-105）、斯托克代爾號（USS Stockdale DDG-106）和邁克爾．墨菲號（USS Michael Murphy DDG-112），共一艘巡洋艦、6艘驅逐艦的部隊。這是美軍航母打擊大隊近幾年來護航艦艇最多的一次。

報導指出，F-35C是美軍F-35家族裡最晚形成戰鬥力的型號，美國海軍和海軍陸戰隊目前有3個艦載機中隊宣佈完全形成了戰鬥力。2020年8月卡爾文森號完成了維護升級後成為美國第一艘有能力部署F-35C艦載機的航空母艦。

最近美國在印太地區的軍事部署更加頻密，目前在關島和提尼安島地區部署了25架F-22戰機，加上卡爾文森號航母攜帶了一箇中隊F-35C戰機，以及英國伊麗莎白女王號航母攜帶18架F-35B戰機即將抵達日本，美軍設置於日本岩國的海軍陸戰隊航空站還有一個中隊的F-35B以及美國號兩棲攻擊艦尚有一個中隊F-35B。如果再算上日本和南韓的F-35，中國周邊國家部署的5代機數量將接近100架，達到美國5代機服役以來的最高峰。