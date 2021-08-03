為了平抑物價、安穩民心，武漢規模最大的超市集團「武商超市」發布公告。（武商超市微博）

武漢再現本土新冠病例，湖北省委書記應勇2日喊出：「迅速進入戰時狀態」，許多民眾擔心重演去年初的封城夢魘，紛紛趕往超市瘋買民生必需物資，許多超市貨架都被一掃而空。不過市民湯先生樂觀認為，「有了去年的抗疫經驗，武漢這次不會再手忙腳亂了」，他也不會跟著去超市賣場湊熱鬧。

2日晚間，湖北省武漢、荊州兩市分別通報，各發現7人、2人新冠病毒核酸檢測陽性，這是武漢在去年6月新冠病例清零後，首次出現本土疫情。湖北省2日舉行新冠肺炎疫情防控工作會議，湖北省委書記應勇喊出：「迅速進入戰時狀態」。

武漢市衛生健康委3日凌晨即發出集結令，26家醫療機構調派醫務力量1500餘人，在不到3小時內集結完畢，清晨5時許就到達經開漢南區，支援該區對近40萬人進行全員核酸檢測。

此外，武漢市3日清晨宣佈，武漢經開區沌口街道畫定為中風險地區，實行封閉管理，「只進不出，嚴禁聚集」。原則上每戶限一人在指定時間外出購置保障物資。所有車輛一律從嚴管控，除醫療救護車輛、抗疫工作車輛、運輸醫療救護物資和居民生活必需品的車輛，消防、搶險、環衛、警車等特種車輛之外，其他車輛一律禁止通行。

不少武漢市民擔憂，社區封閉和居家隔離等防疫措施規模恐將擴大，紛紛未雨綢繆趕往超市搶購食物，商店貨架被搶購一空。但市民小湯說，「其實沒必要。去年上半年封城那麼艱難的狀況下，物資都沒有斷供，現在搶買只是心理因素。」

有武漢網友3日在社交媒體發文，感嘆武漢菜價急升，豬肉由每斤15元漲至28元（人民幣，下同）；一包大米由60元漲至88元，仍全被消費者一掃而光。但小湯認為：「在哄搶的情況下，價格肯定會短時上漲，畢竟是正常的市場行為。」

為了平抑物價、安穩民心，武漢規模最大的超市集團「武商超市」發布公告，「優質優品、保供穩價，所有門市正常營業，請顧客理性消費，按需要購買。」小湯所任職的國企，也告知員工可以用便宜的價格，團購公司餐廳製作的肉包、饅頭、花捲等麵食。

「去年封城時剛好是農曆春節，物流基本上就已經暫停。除了封城第一周的情況有些艱難，但後來一直都還好」，小湯樂觀表示，「有了去年的抗疫經驗，武漢這次不會再手忙腳亂了。」

此外，「@出版人周筠」在微博上發文寫道：「盒馬（電商）上買不到豬肉絲的時候，我遲鈍。盒馬上買不到後腿肉的時候，我還是遲鈍，心想怎麼這幾天豬肉賣得這麼快。今天，武漢發出了全員檢測核酸的公告，我才恍然大悟，再去盒馬看，要啥沒啥啦！趕緊搶購了幾只明天送到的土雞。」

大陸武漢網友「@黑音耶耶」看到武漢瘋搶物資的一幕，心疼發文稱：「對於武漢人這種看似可笑的恐慌，我一點不覺得值得指責和嘲笑。我們是經歷過最無助的城市，我們是戴口罩最自覺且時間最長的城市，我們是一群可能有著心理創傷的人！」

「@黑音耶耶」表示，「網上調侃說，武漢人一有風吹草動就沒人影了，超市貨架上同時也空空如也，但其實我想說，那是因為我們每個武漢人應該都是準備，在政府的一聲令下需要再次居家時，能做出迅速的配合。對於武漢今天的表現，只有兩個字：心疼！然後我想說，被狠狠傷過的人，我們曉得究竟有多疼！最後，願武漢安好，祖國安好！」