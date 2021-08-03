行政院擬推振興5倍券，桃園、宜蘭議會通過普發紓困現金5000元、1萬元的提案；市議員林碧秀3日建議中央普發1萬元現金，若等不到中央紓困現金，由市府普發5000元現金給市民救急；陳成添要求市府籌措預算發現金，或是市府編列補助1000元，讓市民換中央的振興5倍券，非常時期也要有非常作為。

林碧秀指出，受疫情影響百業重創，民眾未必都享受得到紓困協助。中央有意發放振興5倍券，不如直接發現金，呼籲中央直接全民普發1萬元現金，這才是最好用、最實在，最能救急及最公平、最快速的紓困方案。

陳成添說，一波疫情兩樣情，股市房市熱，市井小民卻很辛苦，有些人過不下去而犯罪，甘願吃牢飯，甚至還有輕生；市民最困苦的時刻努力設法去做，才是民選市長應該要做的事情。

陳成添表示，全民等疫苗等不到，建議台中市政府自救買疫苗，台中市若要買才30億而已，疫苗不足，不能坐以待斃要超前部署。台積電、鴻海、慈濟也買到疫苗，台中市府也要發聲自己買，不能什麼都推財政。

陳成添強調，目前財政還可以，應花的錢就要花，可用特別預算紓困，照顧市井小民，百姓最欠缺的就是現金、疫苗等，不要只期待中央，不如先自救。

副市長令狐榮達說，有錢大家都希望多多益善，但若要普發全市民每人5000元，關係到市府財政預算，恐要花140億元。

財政局長羅仙法指出，每人5000元需要140億元經費，依市府現有財政真的有困難，也無法因此舉債發現金。市府會研究看看如何突破，讓市民受到最好的紓困照顧。