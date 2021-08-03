1名網友日前在自家信封收到1封親筆手寫的信，打開信後發現裏頭字跡娟秀工整，信封還有可愛的花紋，讓他誤以為是哪個女子的告白信，沒想到讀了內容才得知竟是銀行貸款的推銷信，讓他瞬間傻眼，無奈笑說「這年頭手寫信不多了，少女心破碎」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前打開家中信箱發現1封「完全手寫」的信件，信件中還有可愛的花紋、字體也相當娟秀整齊，讓他一度以為是某個愛慕他的女子寫情書給他，沒想到當他仔細讀了信中內容，才發現根本不是這麼一回事，原來竟是1封房貸的推銷信。

他收到1封親筆手寫的信，打開信後發現裏頭字跡娟秀工整，信封還有可愛的花紋，讓他誤以為是哪個女子的告白信，沒想到竟是銀行貸款的推銷信。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友PO出的照片中，信上寫著「致許先生小姐，您好，非常抱歉打擾您，在此感激您抽空了解我為您提供貸款相關資訊」等，信中還提及「二胎立可貸」、「利率低至」等內容，讓他笑說「這年頭手寫信不多了，少女心破碎」。

其他網友則留言說，「這都是房仲在PTT之類的地方徵求字漂亮的人代寫的」、「我怎麼都是收到影印的而已」、「我以前當房仲也是用手寫開發信找屋主！沒什麼」、「電訪被拒絕之後的下一招」、「誠意滿滿就從了吧」、「我奶奶過世時，有房仲在我家信箱放類似的信，希望我們把土地給他們代銷」、「會不會是彩色列印的」。