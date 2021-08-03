宏碁的暑假年度盛事2021 Acer Day自上周五正式開跑後，率先迎來了活動代言人鼓鼓的直播以後，昨（2日）起再由四大網紅接力開播，緊接更有首次舉辦的2021 Acer Day 亞太線上音樂會，即將於本周六（7日）正式登場，更盛大邀請了六位亞太地區歌手及多組藝人參與，以「Live your world」為主題，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，在疫情當中大家並不孤單，今年訂下Acer Day的主題「Live your world」，就是希望大家在嚴峻的疫情當中，無論身處何種處境，也不要自我受限，發揮能力並累積實力，活出自己的精采人生。

自2017年開始的Acer Day，每年都會在暑假時間舉辦活動與民眾分享喜悅，以及慶祝品牌在亞太的成就，而今年因著疫情的影響就轉於線上進行，更首度與亞太六個地區中，年輕且充滿活力的歌手攜手合作，不僅超越了區域及種族的界線，更創作了Acer Day專屬主題「 Live Your World」及拍攝活力十足的MV。

此次就邀請了包括創作型唱跳台灣歌手鼓鼓呂思緯、馬來西亞的Aina Abdul、泰國的Earth Patravee 、印尼的Gabriel Prince、菲律賓的Sarah Geronimo，以及越南的饒舌歌手VP BÁ VƯƠNG，本周六晚上8點更將於線上舉行首個亞太線上音樂會，與亞洲的朋友們線上互動同歡，侯知遠表示：「科技打破了障礙，人們能隨時保持聯繫，而音樂則是超越國界和環境的最佳媒介，所以今年邀請各區的歌手一同創作這首主題歌曲《Live your world》，希望帶來正面的能量，將危機轉化為成長的力量。」

至於宏碁台灣區也舉辦了「Ace your day舞蹈挑戰賽」，由Acer Day活動代言人鼓鼓進行舞蹈示範，邀請朋友及粉絲一同挑戰舞技，8日至9月3日期間，上活動網站或粉絲團下載Acer Day背景圖、拍攝舞蹈影片，完成發文至TikTok，Hashtag主題字，並標記5個朋友，即有機會獲得Acer 黑膠唱片機及PredatorShot掠奪者能量飲料。