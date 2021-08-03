美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)結束了東京奧運之旅，她接連退出全部的個人項目，除了最後一場平衡木。心緒不寧的拜爾斯3日晚間仍在平衡木摘得銅牌，這是她本屆奧運唯一參賽的個人項目。拜爾斯也實在厲害，她本來已經沒心情比賽了，表示沒打算得牌，但她還是跳出很高的14.000分。

中國大陸16歲女將「小包子」管晨辰跳出14.633分摘得金牌，她挑戰難度6.8的動作，比起拜爾斯上屆里約奧運的6.7難度更高。另一位大陸18歲女將唐茜靖以14.233分獲得銀牌。拜爾斯上屆里約奧運也是在平衡木拿到銅牌。

拜爾斯在女子團體賽中途退出，不過有跟隊友一起領到團體銀牌，並宣布接連退出個人項目，只剩平衡木。國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)看見拜爾斯出場即振奮不已，他是拜爾斯的支持者，拜爾斯也不好意思讓奧會的領袖失望。

此次東奧之旅結束，拜爾斯的6金目標全數落空，帶著1銀1銅離開，生涯在奧運累積4金1銀2銅，仍是美國史上最厲害的女子體操選手，她也考慮在3年後的巴黎奧運重返賽場。這證明心理狀態至關重要，否則肉體力量再強大也沒用，希望此事能喚起外界對運動員心理健康的重視。