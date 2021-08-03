本屆東京奧運，中華隊目前已拿下2金、4銀、4銅，包括舉重女神郭幸淳、羽球天后戴資穎及羽球男雙「麟洋配」的賽事，除了收視率飆高之外，新聞媒體到社群網站也都被洗版，網友好奇，為何這次奧運的關注度感覺比上屆高？有內行人點出2大關鍵。

中華代表團本屆東奧表現亮眼，目前奪下的獎牌包括：郭幸淳舉重金牌，李洋、王齊麟羽球男雙金牌，楊勇緯男子柔道銀牌，戴資穎羽球女單銀牌，李智凱男子鞍馬銀牌，湯智鈞、魏均珩、鄧宇成射箭男子團體賽銀牌，林昀儒、鄭怡靜桌球混雙銅牌，潘政琮高爾夫男子個人比桿賽銅牌，羅嘉翎女子跆拳道銅牌，陳玟卉女子舉重銅牌。

奧運英雄榮耀返台！ 舉重女神郭婞淳、陳玟卉成焦點

東奧從7月23日登場至今，國人討論度極高，有網友在《PTT》表示，感覺這次奧運關注度比上屆高，看到媒體報導，小戴女單決賽收視率創下新高，代表台灣人真的很關注奧運，連社交網站也被奧運洗版，雖然上屆里約奧運的討論度也高，但感覺遠不及這次東京奧運的關注度，好奇是什麼原因？

原PO分析，主要應該跟台灣選手這次表現真的很好有關，連帶讓全民士氣大振，而且本屆奧運受疫情影響延後舉辦，等於讓大家等了五年，期待度更高，加上疫情期間，居家上班上課，讓更多人可以在家看比賽，還有包括藝人、名人的關注，也帶動了不少參與度。

貼文一出引起熱議，網友一致認同「成績好」是激起全民關注的主要原因之一，除此之外，還有不少網友認為，由於本屆在東京舉辦，「沒時差」是另一個重要關鍵，大家不用再熬夜看比賽，還有人預料「下次巴黎奧運肯定差很多」。